Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить нашу страну от системы межбанковских расчётов SWIFT несерьёзны.По его мнению, сейчас это невозможно, передаёт Общественная служба новостей.«Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это называется сразу напугать, а потом „ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем“. Всё это напоминает мне животное, которое ест кактус — колется, но все равно продолжает есть», — резюмировал российский дипломат.Ранее сообщалось, что российский политолог и политтехнолог, генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов заявил, что популисты, требующие отключения нашей страны от SWIFT, не понимают последствий.«Им кажется, что это серьёзная мера. Но она серьёзная не для нас. Для нас это лёгкая простуда, а для Запада это смерть», — подчеркнул он.источник