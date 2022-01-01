В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона В«УрагановВ» в Донбасс

«Мы продолжаем фиксировать факты наращивания группировки вооруженных формирований Украины в Донбассе... Командование операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады (вооруженных сил Украины), на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган», – заявил представитель НМ ДНР.

Управление народной милиции Донецкой Народной Республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».Также отмечается, что нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.