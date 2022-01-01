Великобритания хочет перекроить Европу: Украине снова отвели роль пушечного мяса

После того, как Великобритания поставила на Украину вооружения, Лондон заговорил о формировании тройного союза с Польшей и Украиной.«Выступая в The Lowy Institute в Австралии глава МИД Великобритании Лиза Трасс обрисовала в общих чертах образование нового тройного союза между Великобританией, Польшей и Украиной», — говорится в сообщении в Twitter Совета по геостратегии Великобритании, который даже опубликовал карту.Подробности, правда, совет не привел, но новость вызвала шум на Украине. Одни политологи считают, что Лондону надо отвлечь внимание от скандалов, которые последнее время сопровождают премьер-министра Бориса Джонсона. Другие же уверены, что Великобритания действительно может планировать проект.«Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнёра США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Brittanica. И если основное столкновение в нынешнем миропорядке происходит между Штатами и Китаем, то столкновение второго плана — между Лондоном и Москвой», — заметил изданию «Страна.юа» политолог Константин Бондаренко. Он считает, что Украина от октября 2020 года постепенно переориентируется с Вашингтона на Лондон, попадая в сферу интересов Великобритании.«Примерно тогда же эксперты стали говорить о возможной оси Лондон — Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдова, а в перспективе — страны Балтии. Архитектором этой оси называют Ричарда Мура, шефа MI6, бывшего посла Великобритании в Турции и личного друга президента Эрдогана. Именно он в нарушение протокола и субординации в октябре 2020 года встречался с Владимиром Зеленским. Оформление подобного блока — дело времени, и инициатива Лиз Трасс — это раскрытие „секрета Полишинеля“ в данном вопросе, а точнее первый шаг к созданию нового объединения. Я постоянно говорю: следите не столько за результатами переговоров между США и Россией (они вторичны для украинского вопроса), но следите за отношениями между Москвой и Лондоном. А также внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном», — сказал политолог.По его мнению, ничего хорошего Украине британский проект не принесёт. «Нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. Но по крайней мере надо понимать, откуда ждать реальную опасность. К тому же если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история», — резюмировал Константин Бондаренко.источник