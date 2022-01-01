Манолис Пилавов дал совет луганчанам, у которых ужасные подъезды в домах
ГКП «Центрожилком» продолжает проводить ремонтные работы методом софинансирования.
Помимо текущих работ по ремонту внутридомовых коммуникаций, входов в подъезды и частичной замене кровель, жители многоквартирных домов Луганска могут воспользоваться методом софинансирования, то есть сами приобрести необходимый материал, при помощи которого специалисты ГКП «Центрожилком» проведут работы уже капитальные, не входящие в тариф на коммунальные услуги. Таким способом, к примеру, в 2021 году были полностью отремонтированы подъезды более чем по 25 адресам Луганска. На предприятии отмечают, что в этом году аналогичные работы будут продолжены.
О планах ГКП «Центрожилком» на текущий год пишет газета «21 век».
Вопросы жилищно-коммунальной сферы всегда были и до настоящего времени остаются наиболее «острыми» среди горожан. В адрес мэрии неоднократно поступали жалобы на текущие кровли, залитые подвалы, неисправные инженерные коммуникации. Глава луганской администрации Манолис Пилавов никогда не скрывал, что такие проблемы в городе действительно есть, и неоднократно акцентировал внимание на том, что все вопросы необходимо решать сообща, пишет издание.
«99% квартир в Луганске приватизированы, а это значит, что жильцы являются не только собственниками квартир, но и всех мест общего пользования — кровель, подъездов, подвалов. Коммунальные службы отвечают за предоставление жильцам коммунальных услуг, ремонтируя те или иные коммуникации, но нужно понимать, что все возникающие проблемы мы должны решать сообща», — подчеркнул Манолис Пилавов.
И как показывает практика, если в решении проблемного вопроса заинтересованы две стороны, все коммунальные трудности можно преодолеть.
Как напоминает газета, в настоящее время ГКП «Центрожилком» — обслуживающая организация, в обязанности которой входит:
уборка придомовой территории;
техническое обслуживание лифтов;
обслуживание систем диспетчеризации;
техническое обслуживание внутридомовых систем — горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации;
освещение мест общего пользования и подвалов, подкачка воды;
энергоснабжение лифтов;
подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации.
Оплата за вышеперечисленные услуги входит в тариф. Все остальные услуги, а это ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства в тариф не включены.
Поэтому если жители многоквартирных домов желают провести в подъезде не текущие, а капитальные работы, то есть отремонтировать все этажи, можно прибегнуть к иному способу — софинансирования. Его «особенность» заключается в том, что жильцы самостоятельно приобретают все необходимые для проведения ремонтных работ материалы, а специалисты «Центрожилкома» выполняют всю работу. В одном из домов квартала Левченко все этапы такого обновления внутреннего помещения уже успели оценить.
Как рассказала жительница дома №126 квартала Левченко Неля Алексеевна, на протяжении многих лет подъезд дома находился, мягко говоря, в ужасном состоянии.
«Некоторые считают, что подъезд — это уже улица. Но мы считаем, что это продолжение квартиры, поэтому со своей стороны приложили все усилия, чтобы наш подъезд обрел новый вид», — рассказала жительница дома, добавив, что работу специалистов предприятия оценивает на достаточно высоком уровне.
«Спасибо большое ребятам за работу, мы довольны», — подчеркнула Неля Алексеевна.
Это первые работы такого плана в наступившем году, ремонт подъезда коммунальщики уже завершают.
«Продолжаем работу по программе софинансирования. В прошлом году по такой программе у нас было отремонтировано больше 25 адресов, и уже формируем план работ на текущий год. Повторюсь, в тех многоквартирных домах, где задолженность и текущие коммунальные платежи по подъездам своевременно оплачиваются и люди готовы приобретать материал для проведения работ с первого по девятый этаж, то наше предприятие готово выделить специалистов для проведения этих работ и включить в план», — рассказал директор ГКП «Центрожилком» Александр Фогель, добавив, что этот график еще формируется, но на сегодняшний день в него уже внесены 55 адресов.
Удобный город - Сегодня, 16:19 317
Помимо текущих работ по ремонту внутридомовых коммуникаций, входов в подъезды и частичной замене кровель, жители многоквартирных домов Луганска могут воспользоваться методом софинансирования, то есть сами приобрести необходимый материал, при помощи которого специалисты ГКП «Центрожилком» проведут работы уже капитальные, не входящие в тариф на коммунальные услуги. Таким способом, к примеру, в 2021 году были полностью отремонтированы подъезды более чем по 25 адресам Луганска. На предприятии отмечают, что в этом году аналогичные работы будут продолжены.
О планах ГКП «Центрожилком» на текущий год пишет газета «21 век».
Вопросы жилищно-коммунальной сферы всегда были и до настоящего времени остаются наиболее «острыми» среди горожан. В адрес мэрии неоднократно поступали жалобы на текущие кровли, залитые подвалы, неисправные инженерные коммуникации. Глава луганской администрации Манолис Пилавов никогда не скрывал, что такие проблемы в городе действительно есть, и неоднократно акцентировал внимание на том, что все вопросы необходимо решать сообща, пишет издание.
«99% квартир в Луганске приватизированы, а это значит, что жильцы являются не только собственниками квартир, но и всех мест общего пользования — кровель, подъездов, подвалов. Коммунальные службы отвечают за предоставление жильцам коммунальных услуг, ремонтируя те или иные коммуникации, но нужно понимать, что все возникающие проблемы мы должны решать сообща», — подчеркнул Манолис Пилавов.
И как показывает практика, если в решении проблемного вопроса заинтересованы две стороны, все коммунальные трудности можно преодолеть.
Как напоминает газета, в настоящее время ГКП «Центрожилком» — обслуживающая организация, в обязанности которой входит:
уборка придомовой территории;
техническое обслуживание лифтов;
обслуживание систем диспетчеризации;
техническое обслуживание внутридомовых систем — горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации;
освещение мест общего пользования и подвалов, подкачка воды;
энергоснабжение лифтов;
подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации.
Оплата за вышеперечисленные услуги входит в тариф. Все остальные услуги, а это ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства в тариф не включены.
Поэтому если жители многоквартирных домов желают провести в подъезде не текущие, а капитальные работы, то есть отремонтировать все этажи, можно прибегнуть к иному способу — софинансирования. Его «особенность» заключается в том, что жильцы самостоятельно приобретают все необходимые для проведения ремонтных работ материалы, а специалисты «Центрожилкома» выполняют всю работу. В одном из домов квартала Левченко все этапы такого обновления внутреннего помещения уже успели оценить.
Как рассказала жительница дома №126 квартала Левченко Неля Алексеевна, на протяжении многих лет подъезд дома находился, мягко говоря, в ужасном состоянии.
«Некоторые считают, что подъезд — это уже улица. Но мы считаем, что это продолжение квартиры, поэтому со своей стороны приложили все усилия, чтобы наш подъезд обрел новый вид», — рассказала жительница дома, добавив, что работу специалистов предприятия оценивает на достаточно высоком уровне.
«Спасибо большое ребятам за работу, мы довольны», — подчеркнула Неля Алексеевна.
Это первые работы такого плана в наступившем году, ремонт подъезда коммунальщики уже завершают.
«Продолжаем работу по программе софинансирования. В прошлом году по такой программе у нас было отремонтировано больше 25 адресов, и уже формируем план работ на текущий год. Повторюсь, в тех многоквартирных домах, где задолженность и текущие коммунальные платежи по подъездам своевременно оплачиваются и люди готовы приобретать материал для проведения работ с первого по девятый этаж, то наше предприятие готово выделить специалистов для проведения этих работ и включить в план», — рассказал директор ГКП «Центрожилком» Александр Фогель, добавив, что этот график еще формируется, но на сегодняшний день в него уже внесены 55 адресов.
Удобный город - Сегодня, 16:19 317
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