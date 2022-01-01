Манолис Пилавов дал совет луганчанам, у которых ужасные подъезды в домах



«99% квартир в Луганске приватизированы, а это значит, что жильцы являются не только собственниками квартир, но и всех мест общего пользования — кровель, подъездов, подвалов. Коммунальные службы отвечают за предоставление жильцам коммунальных услуг, ремонтируя те или иные коммуникации, но нужно понимать, что все возникающие проблемы мы должны решать сообща», — подчеркнул Манолис Пилавов.





«Некоторые считают, что подъезд — это уже улица. Но мы считаем, что это продолжение квартиры, поэтому со своей стороны приложили все усилия, чтобы наш подъезд обрел новый вид», — рассказала жительница дома, добавив, что работу специалистов предприятия оценивает на достаточно высоком уровне.





«Продолжаем работу по программе софинансирования. В прошлом году по такой программе у нас было отремонтировано больше 25 адресов, и уже формируем план работ на текущий год. Повторюсь, в тех многоквартирных домах, где задолженность и текущие коммунальные платежи по подъездам своевременно оплачиваются и люди готовы приобретать материал для проведения работ с первого по девятый этаж, то наше предприятие готово выделить специалистов для проведения этих работ и включить в план», — рассказал директор ГКП «Центрожилком» Александр Фогель, добавив, что этот график еще формируется, но на сегодняшний день в него уже внесены 55 адресов.

