Канцлер Германии: Санкции против России будут иметь последствия для стран Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Запада не питать иллюзий по поводу того, что потенциальные санкции против России не будут иметь последствий для них самих. Об этом глава правительства Германии заявил в воскресенье, 23 января, в интервью газете Süddeutsche Zeitung.«В этом случае, который, мы надеемся, не наступит, нам необходимо будет действовать умно», — заявил Шольц, отвечая на вопрос о готовности Германии смириться с ущербом, который будет нанесен экономике страны в случае возможного отключения РФ от системы SWIFT или введения санкций против газопровода «Северный поток — 2».«В то же время необходимо понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что существуют такие меры, которые не окажут влияния и на нас», — подчеркнул политик.Одновременно с этим канцлер ФРГ предупредил, что западные союзники продолжают согласовывать потенциальные меры и будут в состоянии действовать, если этого потребует развитие ситуации. «Россия заплатит высокую цену в случае военной агрессии против Украины», — отметил Шольц.Напомним, что ранее новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерцзаявил, что ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT станет атомной бомбой для всего мирового рынка. Политик предупредил, что в случае отключения России от SWIFT вся глобальная экономика испытает серьезные негативные последствия. «Германия, как важная экспортная держава, нанесет себе значительный вред», — подчеркнул Мерц.23 января министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит санкции против России, если она вторгнется на Украину, отметив однако, что потенциальные меры не будут касаться ни газа, ни «Северного потока — 2». «Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим быть обеспечены теплом и электричеством», — объяснил позицию Евросоюза австрийский министр.Владимир Добрынин