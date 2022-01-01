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Блинкен: Россия и США могут разрешить проблемы контроля над вооружением

Sergey Сегодня, 21:3030Новости
Блинкен: Россия и США могут разрешить проблемы контроля над вооружением

РИА «Новости».
Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями России и США.
Также он добавил, что США считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их «сдерживающего» эффекта.

«Главная цель санкций – это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», – сказал Блинкен.
Напомним, Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Елена Мирошниченко

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