Российская дипломатия в Белоруссии вЂ” новый посол, новые возможности?

За прошедшие с момента распада СССР три десятка лет деятельность дипломатического представительства России в Белоруссии редко оказывала серьезное влияние на двусторонние отношения. Российское посольство в Минске практически всю историю своего существования старалось вести себя максимально незаметно, не создавая каких-либо неудобств белорусским властям.Вместе с тем фигура главы диппредставительства РФ в Белоруссии всегда вызывала серьезный интерес. Особенно в последние годы, когда Минск и Москва заговорили о необходимости углубления интеграции в рамках Союзного государства (СГ).Появившаяся еще в конце прошлого года информация о том, что в Минск приедет очередной посол России, уже тогда породила множество версий о том, что нового в белорусско-российские отношения принесет данное назначение. Особенно с учетом того, что на этот пост изначально прочили Бориса Грызлова, которого в России многие называют политическим тяжеловесом. Об этом свидетельствует вся карьера 71-летнего политика. С 2001 по 2003 год он возглавлял МВД России, с 2002 года занимает пост председателя высшего совета «Единой России», а также был председателем Государственной думы IV и V созывов. Нельзя забывать, что Грызлов является председателем совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», являющейся одним из крупнейших производителей оружия в России. Кроме того, с 2015 года Грызлов представляет Москву в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины и известен своей довольно жесткой позицией. Все это, а также большой политический опыт и тесные отношения с высшим руководством России, в первую очередь Владимиром Путиным, еще в конце прошло года вызвало определенный резонанс.В России к назначению Бориса Грызлова, которое официально состоялось в середине января, отнеслись с воодушевлением. В большинстве комментариев, касающихся данного события, красной линией проходит утверждение о том, что происходящее свидетельствует об ускорении интеграционных процессов между двумя государствами и откроет «новые возможности сотрудничества». В частности, отмечается, что в качестве посла России в Белоруссии давно был нужен политический тяжеловес, который сможет оказать самое непосредственное влияние на реализацию планов по развитию СГ, в первую очередь 28 союзных программ. В данном случае стоит заметить, что после утверждения осенью прошлого года данных документов о работе над их реализацией практически ничего не слышно. Это не означает, что стороны прекратили двигаться по пути сближения, однако предполагается, что присутствие в Минске сильной политической фигуры из РФ позволит ускорить данный процесс и благотворно скажется на развитии белорусско-российских отношений.Кроме того, отмечается, что Борис Грызлов ранее находился на разных должностях, в том числе и в рамках Союзного государства, непосредственно участвовав в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию. К тому же он на протяжении 8 лет возглавлял союзное Парламентское собрание. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, данное назначение является «позитивным знаком» и говорит о том, «какое внимание придается со стороны России этой должности».Немаловажным, по мнению многих, является и то, что назначение Грызлова окажет серьезное влияние и на внешнеполитическую обстановку вокруг СГ. В условиях нарастающего давления со стороны Запада на Белоруссию данным назначением Москва вполне может дать понять своим западным партнерам, что белорусское направление сегодня находится под ее пристальным вниманием.В то же время отношение к назначению Грызлова в Белоруссии оказалось не столь однозначным, а водораздел здесь прошел, как и предполагалось, по линии «власть — оппозиция». Так, наиболее восторженные отзывы о новом после оказались у провластных экспертов и государственных чиновников, которые в один голос заявили, что Грызлов сможет повысить уровень двусторонних отношений и будет способствовать интеграции. Например, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что «кадровые перестановки — серьезное укрепление белорусско-российского вектора в политике двух стран».Известный в республике депутат Тенгиз Думбадзе назвал Грызлова профессиональным, преданным России человеком, который всегда относился к Белоруссии с особым уважением и симпатией. Подобных заявлений в последнее время слышится довольно много, и все они основываются на том, что российский политик ранее не был замечен в критике действий белорусских властей и всегда выступал за сближение двух стран, еще в начале 2000-х работая над созданием Конституционного акта СГ. Поэтому совершенно неслучайно, что нового посла без каких-либо проблем и довольно быстро согласовали в МИДе Белоруссии.Иное отношение к назначению Грызлова наблюдается со стороны белорусской оппозиции и прозападных экспертов, которые в массе свое заявляют о том, что у Минска с появлением нового главы российского посольства могут возникнуть проблемы. Еще до официального назначения, как это было уже неоднократно, противники Александра Лукашенко заявили, что в страну приедет очередной «генерал-губернатор», который будет стремиться максимально содействовать включению Белоруссии в состав РФ.Дополнительно к этому заявляется, что с помощью Грызлова Москва попытается взять под контроль готовящуюся в республике конституционную реформу. Так, долгое время живущий в России и известный своей открытой нелюбовью к белорусским властям политолог Андрей Суздальцев заявил, что нынешнее назначение «говорит о том, что время дипломатии в отношении политического режима Лукашенко закончилось», а в «2022 году белорусский политический кризис для Москвы будет носить первостепенный характер, вполне сопоставимый с Украиной». По его мнению, сегодня «Кремль не заинтересован в продолжении белорусского политического кризиса в преддверии собственных непростых 2022−2024 годов», однако не собирается пускать на самотек трансформацию политической системы соседней республики.Схожей позиции придерживаются и некоторые другие эксперты, заявляющие о том, что задачами нового посла РФ должны стать «обеспечение трансформации белорусской политической системы», создание поля для «взращивания альтернатив Лукашенко», а также воспрепятствование попыткам официального Минска «искать альтернативы российскому влиянию» и работа «с белорусскими элитами и бизнесом». Подчеркивается, что таким образом Москва «сужает поле для маневра окружения Лукашенко» и тем самым переносит центр решения некоторых вопросов двустороннего сотрудничества из области личных отношений белорусского и российского лидеров в посольство РФ.Подобные заявления могут показаться странными, так как ранее дипломатическое представительство России в Белоруссии не обладало той силой, которую ей сегодня пытаются приписать некоторые аналитики. Для этого достаточно вспомнить, что серьезной активности российские послы, за исключением Михаила Бабича, в республике не проявляли. Так было во время работы в Минске первого главы диппредставительства Игоря Сапрыкина, его преемников Валерия Лощинина, Вячеслава Долгова и Александра Блохина. Попытка же Москвы в середине первого десятилетия 2000-х годов активизировать интеграционные процессы сразу же привела к проблемам, которые коснулись и российского посольства. Назначенный в 2005 году послом Дмитрий Аяцков так и не доехал до места своего назначения, так как на одной из пресс-конференций довольно неоднозначно высказался об Александре Лукашенко, посоветовав ему «не дуть щеки». Тогда разрастающийся конфликт сторонам удалось погасить, а Москва направила в белорусскую столицу в 2006 году Александра Сурикова. Он сумел пробыть на посту главы российского посольства дольше всех — до августа 2018 года. За 12 лет своей работы российский дипломат практически не сделал ничего, что бы могло вызвать раздражение в Минске, в том числе и в области продвижения российских интересов в союзной республике.Единственным, кто выбивается из общего ряда российских дипломатов, находившихся у руководства посольства в Белоруссии, является Михаил Бабич, прибывший в Минск на смену Сурикову в августе 2018 года. Он запомнился не только активной деятельностью, но и весьма жесткой позицией по отстаиванию интересов России, что не было характерно для его предшественников. Бабич сумел объехать областные центры республики, посетил крупные промышленные предприятия и сделал то, чего ранее до него никто не делал, — встретился с представителями белорусской оппозиции Андреем Дмитриевым и экс-кандидатом в президенты Татьяной Короткевич. Кроме того, весной 2019 года он заявил, что Белоруссии следует определиться с форматом интеграции, а не обмениваться упреками в экономической сфере.Такая необычная для руководителей посольства РФ деятельность сразу же вызвала негодование в белорусской столице и привела к серьезному конфликту между послом и МИДом республики. Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии отметили, что глава диппредставительства «абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом и независимым государством», после чего заявили, что «разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог». В результате в конце апреля 2019 года Михаил Бабич был отозван, а его место занял Дмитрий Мезенцев, что вернуло деятельность российского посольства в прежнее русло.Необходимо заметить, что появление в Минске Мезенцева сгладило напряженность между Минском и Москвой. Однако практически никак не повиляло на развитие белорусско-российских отношений, которые вплоть до президентских выборов августа 2020 года сложно назвать безоблачными. Новый посол, так же как и большинство его предшественников, решил ни во что в Белоруссии не вмешиваться и занялся изучением белорусского языка, проведением торжественных мероприятий и т. п. В последующем это позволило ему стать госсекретарем Союзного государства, а на его место 25 марта 2021 был назначен бывший посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. На своем посту он активно принимал участие в различных торжественных мероприятиях, призывал западные страны перестать «бряцать оружием, приходить с мечами, компьютерными программами, которые пострашней любого оружия», критически высказывался относительно антибелорусских санкций и отмечал, что Москва обязательно поддержит союзника до «самых критических обстоятельств». Однако ничем особенным Лукьянов так и не запомнился, а на его место 14 января 2022 года и был назначен Борис Грызлов. Это уже десятый посол за всю историю белорусско-российских отношений и четвертый за последние 4 года.Сегодня довольно сложно предсказать, будет ли активно действовать новый посол РФ в Белоруссии. Однако очевидно, что его миссия является для Москвы важной, а сам Грызлов вряд ли будет занимать пассивную роль в развитии двусторонних отношений. Это подчеркнули в МИД РФ, заявив, что общей установкой для нового главы диппредставительства страны в Минске остается «работа на благо дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами и народами по всем направлениям», а также «обеспечение единой внешнеполитической линии Россия — Белоруссия».Об этом заявил и сам Грызлов. По его словам, необходимо и дальше расширять интеграцию, чтобы повысить «достаток россиян и белорусов, а также обеспечить достойный уровень жизни граждан двух стран». Кроме того, он напомнил, что в Москве внимательно следят за конституционной реформой в Белоруссии, так как для России важно, чтобы в союзной республике «были созданы надежные условия для стабильного экономического роста и гражданского согласия на длительную перспективу». Немаловажно и то, что, говоря о белорусском будущем, Грызлов прямо отметил, что фундаментом развития республики и «важнейшим условием спокойной уверенности белорусов в завтрашнем дне является многоплановая поддержка со стороны России, а также набирающая силу интеграция в рамках Союзного государства». Дополнительно ко всему новый российский посол собирается пристально следить за внешнеполитической обстановкой вокруг Белоруссии и Союзного государства.Все это, а также ряд иных заявлений Грызлова сегодня позволяют говорить о том, что приезд в Минск нового посла России вполне может стать знаковым событием в белорусско-российских отношениях. Вне зависимости от того, будет ли новый глава диппредставительства РФ в Белоруссии заниматься активной деятельностью, или его работа будет носить формальный характер, сама фигура российского дипломата будет оказывать значительное влияние на состояние двусторонних связей.Наталья Григорьева