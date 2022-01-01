Российская дипломатия в Белоруссии вЂ” новый посол, новые возможности?
За прошедшие с момента распада СССР три десятка лет деятельность дипломатического представительства России в Белоруссии редко оказывала серьезное влияние на двусторонние отношения. Российское посольство в Минске практически всю историю своего существования старалось вести себя максимально незаметно, не создавая каких-либо неудобств белорусским властям.
Вместе с тем фигура главы диппредставительства РФ в Белоруссии всегда вызывала серьезный интерес. Особенно в последние годы, когда Минск и Москва заговорили о необходимости углубления интеграции в рамках Союзного государства (СГ).
Появившаяся еще в конце прошлого года информация о том, что в Минск приедет очередной посол России, уже тогда породила множество версий о том, что нового в белорусско-российские отношения принесет данное назначение. Особенно с учетом того, что на этот пост изначально прочили Бориса Грызлова, которого в России многие называют политическим тяжеловесом. Об этом свидетельствует вся карьера 71-летнего политика. С 2001 по 2003 год он возглавлял МВД России, с 2002 года занимает пост председателя высшего совета «Единой России», а также был председателем Государственной думы IV и V созывов. Нельзя забывать, что Грызлов является председателем совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», являющейся одним из крупнейших производителей оружия в России. Кроме того, с 2015 года Грызлов представляет Москву в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины и известен своей довольно жесткой позицией. Все это, а также большой политический опыт и тесные отношения с высшим руководством России, в первую очередь Владимиром Путиным, еще в конце прошло года вызвало определенный резонанс.
В России к назначению Бориса Грызлова, которое официально состоялось в середине января, отнеслись с воодушевлением. В большинстве комментариев, касающихся данного события, красной линией проходит утверждение о том, что происходящее свидетельствует об ускорении интеграционных процессов между двумя государствами и откроет «новые возможности сотрудничества». В частности, отмечается, что в качестве посла России в Белоруссии давно был нужен политический тяжеловес, который сможет оказать самое непосредственное влияние на реализацию планов по развитию СГ, в первую очередь 28 союзных программ. В данном случае стоит заметить, что после утверждения осенью прошлого года данных документов о работе над их реализацией практически ничего не слышно. Это не означает, что стороны прекратили двигаться по пути сближения, однако предполагается, что присутствие в Минске сильной политической фигуры из РФ позволит ускорить данный процесс и благотворно скажется на развитии белорусско-российских отношений.
Кроме того, отмечается, что Борис Грызлов ранее находился на разных должностях, в том числе и в рамках Союзного государства, непосредственно участвовав в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию. К тому же он на протяжении 8 лет возглавлял союзное Парламентское собрание. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, данное назначение является «позитивным знаком» и говорит о том, «какое внимание придается со стороны России этой должности».
Немаловажным, по мнению многих, является и то, что назначение Грызлова окажет серьезное влияние и на внешнеполитическую обстановку вокруг СГ. В условиях нарастающего давления со стороны Запада на Белоруссию данным назначением Москва вполне может дать понять своим западным партнерам, что белорусское направление сегодня находится под ее пристальным вниманием.
В то же время отношение к назначению Грызлова в Белоруссии оказалось не столь однозначным, а водораздел здесь прошел, как и предполагалось, по линии «власть — оппозиция». Так, наиболее восторженные отзывы о новом после оказались у провластных экспертов и государственных чиновников, которые в один голос заявили, что Грызлов сможет повысить уровень двусторонних отношений и будет способствовать интеграции. Например, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что «кадровые перестановки — серьезное укрепление белорусско-российского вектора в политике двух стран».
Известный в республике депутат Тенгиз Думбадзе назвал Грызлова профессиональным, преданным России человеком, который всегда относился к Белоруссии с особым уважением и симпатией. Подобных заявлений в последнее время слышится довольно много, и все они основываются на том, что российский политик ранее не был замечен в критике действий белорусских властей и всегда выступал за сближение двух стран, еще в начале 2000-х работая над созданием Конституционного акта СГ. Поэтому совершенно неслучайно, что нового посла без каких-либо проблем и довольно быстро согласовали в МИДе Белоруссии.
Иное отношение к назначению Грызлова наблюдается со стороны белорусской оппозиции и прозападных экспертов, которые в массе свое заявляют о том, что у Минска с появлением нового главы российского посольства могут возникнуть проблемы. Еще до официального назначения, как это было уже неоднократно, противники Александра Лукашенко заявили, что в страну приедет очередной «генерал-губернатор», который будет стремиться максимально содействовать включению Белоруссии в состав РФ.
Дополнительно к этому заявляется, что с помощью Грызлова Москва попытается взять под контроль готовящуюся в республике конституционную реформу. Так, долгое время живущий в России и известный своей открытой нелюбовью к белорусским властям политолог Андрей Суздальцев заявил, что нынешнее назначение «говорит о том, что время дипломатии в отношении политического режима Лукашенко закончилось», а в «2022 году белорусский политический кризис для Москвы будет носить первостепенный характер, вполне сопоставимый с Украиной». По его мнению, сегодня «Кремль не заинтересован в продолжении белорусского политического кризиса в преддверии собственных непростых 2022−2024 годов», однако не собирается пускать на самотек трансформацию политической системы соседней республики.
Схожей позиции придерживаются и некоторые другие эксперты, заявляющие о том, что задачами нового посла РФ должны стать «обеспечение трансформации белорусской политической системы», создание поля для «взращивания альтернатив Лукашенко», а также воспрепятствование попыткам официального Минска «искать альтернативы российскому влиянию» и работа «с белорусскими элитами и бизнесом». Подчеркивается, что таким образом Москва «сужает поле для маневра окружения Лукашенко» и тем самым переносит центр решения некоторых вопросов двустороннего сотрудничества из области личных отношений белорусского и российского лидеров в посольство РФ.
Подобные заявления могут показаться странными, так как ранее дипломатическое представительство России в Белоруссии не обладало той силой, которую ей сегодня пытаются приписать некоторые аналитики. Для этого достаточно вспомнить, что серьезной активности российские послы, за исключением Михаила Бабича, в республике не проявляли. Так было во время работы в Минске первого главы диппредставительства Игоря Сапрыкина, его преемников Валерия Лощинина, Вячеслава Долгова и Александра Блохина. Попытка же Москвы в середине первого десятилетия 2000-х годов активизировать интеграционные процессы сразу же привела к проблемам, которые коснулись и российского посольства. Назначенный в 2005 году послом Дмитрий Аяцков так и не доехал до места своего назначения, так как на одной из пресс-конференций довольно неоднозначно высказался об Александре Лукашенко, посоветовав ему «не дуть щеки». Тогда разрастающийся конфликт сторонам удалось погасить, а Москва направила в белорусскую столицу в 2006 году Александра Сурикова. Он сумел пробыть на посту главы российского посольства дольше всех — до августа 2018 года. За 12 лет своей работы российский дипломат практически не сделал ничего, что бы могло вызвать раздражение в Минске, в том числе и в области продвижения российских интересов в союзной республике.
Единственным, кто выбивается из общего ряда российских дипломатов, находившихся у руководства посольства в Белоруссии, является Михаил Бабич, прибывший в Минск на смену Сурикову в августе 2018 года. Он запомнился не только активной деятельностью, но и весьма жесткой позицией по отстаиванию интересов России, что не было характерно для его предшественников. Бабич сумел объехать областные центры республики, посетил крупные промышленные предприятия и сделал то, чего ранее до него никто не делал, — встретился с представителями белорусской оппозиции Андреем Дмитриевым и экс-кандидатом в президенты Татьяной Короткевич. Кроме того, весной 2019 года он заявил, что Белоруссии следует определиться с форматом интеграции, а не обмениваться упреками в экономической сфере.
Такая необычная для руководителей посольства РФ деятельность сразу же вызвала негодование в белорусской столице и привела к серьезному конфликту между послом и МИДом республики. Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии отметили, что глава диппредставительства «абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом и независимым государством», после чего заявили, что «разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог». В результате в конце апреля 2019 года Михаил Бабич был отозван, а его место занял Дмитрий Мезенцев, что вернуло деятельность российского посольства в прежнее русло.
Необходимо заметить, что появление в Минске Мезенцева сгладило напряженность между Минском и Москвой. Однако практически никак не повиляло на развитие белорусско-российских отношений, которые вплоть до президентских выборов августа 2020 года сложно назвать безоблачными. Новый посол, так же как и большинство его предшественников, решил ни во что в Белоруссии не вмешиваться и занялся изучением белорусского языка, проведением торжественных мероприятий и т. п. В последующем это позволило ему стать госсекретарем Союзного государства, а на его место 25 марта 2021 был назначен бывший посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. На своем посту он активно принимал участие в различных торжественных мероприятиях, призывал западные страны перестать «бряцать оружием, приходить с мечами, компьютерными программами, которые пострашней любого оружия», критически высказывался относительно антибелорусских санкций и отмечал, что Москва обязательно поддержит союзника до «самых критических обстоятельств». Однако ничем особенным Лукьянов так и не запомнился, а на его место 14 января 2022 года и был назначен Борис Грызлов. Это уже десятый посол за всю историю белорусско-российских отношений и четвертый за последние 4 года.
Сегодня довольно сложно предсказать, будет ли активно действовать новый посол РФ в Белоруссии. Однако очевидно, что его миссия является для Москвы важной, а сам Грызлов вряд ли будет занимать пассивную роль в развитии двусторонних отношений. Это подчеркнули в МИД РФ, заявив, что общей установкой для нового главы диппредставительства страны в Минске остается «работа на благо дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами и народами по всем направлениям», а также «обеспечение единой внешнеполитической линии Россия — Белоруссия».
Об этом заявил и сам Грызлов. По его словам, необходимо и дальше расширять интеграцию, чтобы повысить «достаток россиян и белорусов, а также обеспечить достойный уровень жизни граждан двух стран». Кроме того, он напомнил, что в Москве внимательно следят за конституционной реформой в Белоруссии, так как для России важно, чтобы в союзной республике «были созданы надежные условия для стабильного экономического роста и гражданского согласия на длительную перспективу». Немаловажно и то, что, говоря о белорусском будущем, Грызлов прямо отметил, что фундаментом развития республики и «важнейшим условием спокойной уверенности белорусов в завтрашнем дне является многоплановая поддержка со стороны России, а также набирающая силу интеграция в рамках Союзного государства». Дополнительно ко всему новый российский посол собирается пристально следить за внешнеполитической обстановкой вокруг Белоруссии и Союзного государства.
Все это, а также ряд иных заявлений Грызлова сегодня позволяют говорить о том, что приезд в Минск нового посла России вполне может стать знаковым событием в белорусско-российских отношениях. Вне зависимости от того, будет ли новый глава диппредставительства РФ в Белоруссии заниматься активной деятельностью, или его работа будет носить формальный характер, сама фигура российского дипломата будет оказывать значительное влияние на состояние двусторонних связей.
Наталья Григорьева
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