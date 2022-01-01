Столтенберг попытался уйти от ответа на вопрос немецких журналистов о том, откуда у НАТО данные о В«российских разведчиках на УкраинеВ»
Пошли уже шестые сутки с того момента, как американский советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в течение 24 часов «раскроет точные намерения России в плане концентрации российских войск у украинских границ». Слова не сдержал…
Вместо него свои попытки предпринимает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, накануне заявивший о необходимости провести новые переговоры в формате Совета Россия-НАТО. Напомним, что Столтенберг пригласил российскую делегацию для продолжения диалога по вопросам безопасности и одновременно с этим вновь пригрозил Москве «ответными мерами на случай вторжения на Украину».
В интервью немецким журналистам генсек НАТО заявил о том, что у альянса «имеются данные о наличии большого числа российских разведчиков и оперативных сотрудников на территории Украины». По словам Столтенберга, «их могут использовать для инцидентов под чужим флагом».
Видимо, такие выводы натовский функционер делает, исходя из того, что у самих стран НАТО богатый опыт такой «работы»…
Когда у Столтенберга немецкие репортёры поинтересовались, какое примерно количество российских разведчиков может находиться на украинской территории, то генеральный секретарь Североатлантического военного блока ушёл от прямого ответа, заявив, что «количество значительное».
Попытался Столтенберг уйти и от ответа на другой вопрос. Немецкие журналисты поинтересовались, откуда у НАТО информация о российской разведке на Украине, о количестве разведчиков РФ – значит ли это, что на Украине присутствуют и разведчики из стран альянса, которые добывают такую информацию? Натовский генеральный секретарь, поняв, что своими заявлениями сам может угодить в «ловушку», сначала не смог дать однозначного ответа. Потом, найдя подходящий вариант, заявил, что такие данные «предоставляют украинские партнёры, и данные уже подтверждаются».
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