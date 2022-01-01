Столтенберг попытался уйти от ответа на вопрос немецких журналистов о том, откуда у НАТО данные о В«российских разведчиках на УкраинеВ»

Пошли уже шестые сутки с того момента, как американский советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в течение 24 часов «раскроет точные намерения России в плане концентрации российских войск у украинских границ». Слова не сдержал…Вместо него свои попытки предпринимает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, накануне заявивший о необходимости провести новые переговоры в формате Совета Россия-НАТО. Напомним, что Столтенберг пригласил российскую делегацию для продолжения диалога по вопросам безопасности и одновременно с этим вновь пригрозил Москве «ответными мерами на случай вторжения на Украину».В интервью немецким журналистам генсек НАТО заявил о том, что у альянса «имеются данные о наличии большого числа российских разведчиков и оперативных сотрудников на территории Украины». По словам Столтенберга, «их могут использовать для инцидентов под чужим флагом».Видимо, такие выводы натовский функционер делает, исходя из того, что у самих стран НАТО богатый опыт такой «работы»…Когда у Столтенберга немецкие репортёры поинтересовались, какое примерно количество российских разведчиков может находиться на украинской территории, то генеральный секретарь Североатлантического военного блока ушёл от прямого ответа, заявив, что «количество значительное».Попытался Столтенберг уйти и от ответа на другой вопрос. Немецкие журналисты поинтересовались, откуда у НАТО информация о российской разведке на Украине, о количестве разведчиков РФ – значит ли это, что на Украине присутствуют и разведчики из стран альянса, которые добывают такую информацию? Натовский генеральный секретарь, поняв, что своими заявлениями сам может угодить в «ловушку», сначала не смог дать однозначного ответа. Потом, найдя подходящий вариант, заявил, что такие данные «предоставляют украинские партнёры, и данные уже подтверждаются».источник