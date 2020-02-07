Депутат Рады Тищенко В«лишилВ» Украину 13 областей



«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал он.



Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко оконфузился во время поздравления сограждан с Днем Соборности. Когда его оплошность вскрылась, политик удалил пост со своей страницы в Facebook.Он пожелал украинцам единства «от Киева до Закарпатья». Неизвестно, чем вызвана ошибка Тищенко, — незнанием географии, безалаберностью или пренебрежением к отдаленным восточным территориям. Однако 13 областей депутат все же «потерял».Новое поздравление Тищенко оказалось менее эмоциональным, но корректным. Он назвал Украину «единой, сильной и независимой державой» и призвал сограждан «продолжать сшивать ее вместе».Николай Тищенко уже не первый раз допускает ошибку во время поздравлений. Совсем недавно в Рождество он поздравил украинцев с Пасхой.Анастасия Броцкая