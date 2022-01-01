Блинкен отверг идею Зеленского ввести превентивные санкции против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен не поддержал идею введения экономических санкций против России в превентивном порядке.Он пояснил, что это подорвет способность Запада сдерживать потенциальную российскую агрессию против Украины. Об этом Блинкен заявил телеканалу CNN.Госсекретарь подчеркнул, что в прошлом году США предоставили Украине рекордные за все предыдущие годы объемы военной помощи.«Когда дело касается санкций, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. И поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете эффект сдерживания», – сказал Блинкен.Он добавил, что США вместе с европейскими партнерами сосредоточили внимание на усилении угрозы массовых последствий для России, чтобы отговорить президента Владимира Путина от ввода войск в Украину и оставить дверь открытой для дипломатии.Таким образом Госсекретарь США отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к Западу о том, что следует прибегнуть к превентивным санкциям против России еще до, а не после возможного вторжения в Украину, о чем президент Украины заявил на минувшей неделе в интервью американской прессе.«Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если с российской стороны будет мощная эскалация, а потом будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о политике санкций и вероятности эскалации, то возникает вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?», - сказал Зеленский в интервью The Washington Post.Он добавил, что даже если ввести мощные санкции, Россия может посмотреть и решить, что справится с ними, поскольку у нее есть финансовые резервы. Поэтому важно прямо сейчас «проверить» режим президента РФ.источник