Украинское издание: Войска России окружили Украину с трёх сторон

Войска России окружили Украину с трех сторон. Поэтому Киев опасается обострения ситуации на своих границах и вторжения армии соседнего государства на свою территорию.Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».Журналисты из Украины уверены, что Кремль готовит наступление, поэтому усиливает свою военную группировку в приграничных регионах. Они затрудняются точно определить ее численность, но предполагают, что она насчитывает от 100 до 125 тысяч военнослужащих. А по мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, она еще более многочисленная - 127-тысячная.В издании отмечают, что любая из этих цифр больше, чем обычная численность войск РФ на украинских границах в предыдущие периоды. А разведка США предполагает, что к началу вторжения, в реальности которого там почти не сомневаются, российская военная группировка вырастет до 175 тысяч человек.На данный момент, отмечают в Соединенных Штатах, Вооруженные силы РФ охватили территорию Украины с трех сторон. Одна сторона – это восточная граница Украины. На севере армия РФ расположилась возле Киевской и Черниговской областей. А с юга Украине якобы угрожает группировка Вооруженных сил России, дислоцирующаяся на Крымском полуострове.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что это только начало, ведь российская армия насчитывает без малого миллион военнослужащих, из которых 780 тысяч Москва при необходимости способна перебросить к Украине уже через неделю.Ранее в США заявили о готовности перебросить дополнительно 3-4 тысячи американских военнослужащих в Восточную Европу для сдерживания России.источник