В«Напади ты, напади. Напади-ка, ради БогаВ». Бред о В«вторженииВ» выходит на новый уровень

«На днях попросил подписчиков с Украины написать, как они готовятся к вторжению России. Честно говоря, не ожидал такого вала сообщений. Конечно, их нельзя назвать статистической выкладкой. Всё-таки, „ватниковвЂџ среди моей аудитории куда больше, чем бандеровцев.Но голоса крикливых русофобов с Украины и так слышны из каждого утюга. Они клянут Москву не только на своих телеканалах, но прописались уже и на российских. А вот нормальные украинцы говорить открыто просто боятся. Вдруг их сочтут „пророссийскимивЂџ? А выговориться очень хочется, это видно по сотням сообщений, которые пришли ко мне. В итоге, разговор получился не о соли и спичках, а о том, о чём обычно шепчутся на украинских кухнях», — сообщил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.Журналист систематизировал ответы в довольно показательную выборку, которую опубликовал в материале под названием «Как Украина готовится к «вторжению»: одни копают схроны, другие готовят цветы» .Отметим, что тема «вторжения» уже стала притчей во языцех: ею мастерски спекулируют и на Западе, и на Украине. Периодически всё сводится к истерике, поскольку озвученные теми или иными изданиями/политиками даты «путинского нападения» самим президентом Путиным игнорируются, что ставит в, мягко говоря, неудобное положение лоббистов «неминуемой войны Москвы против Киева». А в эту мифическую войну, стоит подчеркнуть, вкладывается немало сил и средств, что, несомненно, должно «отбиваться» для тех, кто вкладывается. Вот только кроме информационной шумихи и различных провокационных действий в отношении России пока ничего не происходит. РФ категорически не является на войну, которую, по утверждениям Запада, она сама же и объявила.«Для нападения остаётся все меньше возможных дат. 8 марта, 9 мая, ну, и 1 июня – в Международный день защиты детей. А если серьезно, то бред западных СМИ выходит на какой-то новый уровень», – иронизирует телеграм-канал «Крокодил». Иными словами, всё, что остается «разжигателям», – это ежедневно тиражировать всяческий бред.К примеру, на днях на «Polska Radio» с воодушевлением вещали о 18-ти вариантах ответа США (от небезызвестной Виктории Нуланд) на «агрессию Путина против Украины». Мол, в случае оккупации российской армией 8—10 областей Украины США расторгнут дипотношения с Москвой, поставят на Украину наступательные виды оружия, перебросят в Восточную Европу свои новые войска, но воевать не будут, а лишь введут против Кремля максимально возможные политические и экономические санкции. А если же Москва официально введёт свои войска на территорию Донбасса и признает ЛДНР, что считается наиболее прогнозируемым шагом Кремля, то тоже последует мощный блок экономических санкций против России.«Планируются и другие меры политического характера, которые требуют предварительного согласования с союзниками и пока не оглашаются. Но вопрос: испугает ли это Путина? И что предпринимать дальше? А дальше — переговоры, некоторые уступки со стороны РФ, нейтральный статус оставшейся территории Украины, ослабление отдельных санкций и декларация о дальнейшей деэскалации. Но с левобережной Украины Путин уже не уйдёт и организует там свою Новороссию», — такой вывод сделали на «Polska Radio».Тем временем, первые лица украинской власти демонстрируют совершенно разную позицию по поводу пресловутого «нападения». К примеру, пока глава Офиса президента Андрей Ермак убеждает, что и руководство Украины, и ВСУ готовы к любому развитию событий и настроены победить «армию Путина», министр обороны Алексей Резников пугает, что будет много крови, а Европу захлестнут миллионы мигрантов, намекая, таким образом, на то, что Украина проиграет эту «историческую битву».«В то же время президент Зеленский сначала говорит, мол, «без паники», а через два дня о том, что „РФ может захватить ХарьковвЂџ. Блд, нами управляет кучка инфантильных идиотов...», — отмечает телеграм-канал «ПриСлуга».Скажем так: какого либо общего знаменателя как по внутренним, так и по внешним вопросам в украинской постмайданной политике не было и не предвидится. Кто в лес, кто по дрова — именно так можно охарактеризовать политическое единство «незалежной», где власть имущие даже перед лицом общего врага (пусть даже мифического) не в состоянии выработать единую вменяемую концепцию и договориться на предмет общего видения ситуации.«Расскажу вам старый анекдот. Мазохист просит садиста: „Ну, ударь меня, умоляю!!!вЂџ А садист злорадно отвечает: „Не ударювЂџ. Я представляю себе на месте этих персонажей лидеров двух соседних стран, один из которых слёзно умоляет напасть, а другой всё не нападает. Садист, короче», — иронизирует происходящее одесситка Тамара Долженкова.... А пользователи Сети тем временем практикуются в народном творчестве, высмеивая навязчивую мечту украинских «патриотов» о вторжении на их территорию второй по мощности армии планеты:«Напади ты, напади...Напади-ка, ради Бога.Через время напади,Хоть чуть-чуть, ну хоть немного!Звёзды тают над Москвой,Может, ты забыл дорогу?Как хотим, чтоб вторгся ты,Хоть чуть-чуть, ну хоть немного...Очень просим, напади!Без тебя проходят дни,Что же с нами, мы не знаем...Умоляем, напади,Напади же, заклинаем...Дотянись издалека,Пусть над нашей звёздной безднойВдруг раздастся гром небесный,Вдруг раздастся гром небесный,Истребителя гудка...»Оксана Шкода