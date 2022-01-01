Река Лугань в Луганске сильно загрязнена неизвестным маслянистым веществом. ВИДЕО
Жители Луганска наблюдают в реке Лугань сильное загрязнение неизвестным маслянистым веществом. Об этом пишет телеграм-канал «Журналистика со вкусом» со ссылкой на сообщение луганчан в соцсетях.
«Луганчане сообщают, что сегодня в реке Луганскань наблюдалась маслянная пленка по всей водной поверхности», — написал автор телеграм-канала и разместил соответствующее видео.
Удобный город - Сегодня, 10:45 95
«Луганчане сообщают, что сегодня в реке Луганскань наблюдалась маслянная пленка по всей водной поверхности», — написал автор телеграм-канала и разместил соответствующее видео.
Удобный город - Сегодня, 10:45 95
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