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Река Лугань в Луганске сильно загрязнена неизвестным маслянистым веществом. ВИДЕО

robot Сегодня, 12:000Новости
Река Лугань в Луганске сильно загрязнена неизвестным маслянистым веществом. ВИДЕО
Жители Луганска наблюдают в реке Лугань сильное загрязнение неизвестным маслянистым веществом. Об этом пишет телеграм-канал «Журналистика со вкусом» со ссылкой на сообщение луганчан в соцсетях.
Река Лугань в Луганске сильно загрязнена неизвестным маслянистым веществом. ВИДЕО
«Луганчане сообщают, что сегодня в реке Луганскань наблюдалась маслянная пленка по всей водной поверхности», — написал автор телеграм-канала и разместил соответствующее видео.
Удобный город - Сегодня, 10:45 95

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