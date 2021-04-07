НАТО направляет дополнительные корабли и самолеты в Восточную Европу из-за ситуации на Украине

Североатлантический альянс намерен усилить свое военное присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщили на официальном сайте западного блока.В сообщении Альянса отмечается, что страны НАТО активно готовятся к переброске дополнительных кораблей, боевых самолетов и сил в места базирования в Восточной Европе для «сдерживания» России.Известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления своего военного присутствия на восточном фланге Альянса, Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а Дания посылает в Балтийское море фрегат и четыре боевых самолета в Литву. Помимо этого, Франция заявила о готовности отправить войска в Румынию, а Испания отправляет в Восточную Европу корабли.Российская сторона неоднократно отвергала утверждения Запада о готовящемся «наступлении» на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Светлана Акульшина