За неделю в Луганске родились две двойни





«В городе родились 38 детей — 21 мальчик и 17 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 100 г, минимальный вес — 1 кг 360 г», — говорится в сообщении.



Вес новорожденной двойни мальчика и девочки — 1 кг 730 г и 1 кг 360 г, вес новорожденной двойни девочек — 2 кг 660 г и 2 кг 500 г. Красота и здоровье - Сегодня, 13:00 60 За неделю в Луганске родились две двойни. В период с 17 по 23 января в Луганске появились на свет 38 новорожденных, включая две двойни. Об этом сообщает Луганский центр здоровья.Вес новорожденной двойни мальчика и девочки — 1 кг 730 г и 1 кг 360 г, вес новорожденной двойни девочек — 2 кг 660 г и 2 кг 500 г. Красота и здоровье - Сегодня, 13:00 60

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