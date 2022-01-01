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За неделю в Луганске родились две двойни

bot Сегодня, 14:3051Новости
За неделю в Луганске родились две двойни
За неделю в Луганске родились две двойни. В период с 17 по 23 января в Луганске появились на свет 38 новорожденных, включая две двойни. Об этом сообщает Луганский центр здоровья.

«В городе родились 38 детей — 21 мальчик и 17 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 100 г, минимальный вес — 1 кг 360 г», — говорится в сообщении.

Вес новорожденной двойни мальчика и девочки — 1 кг 730 г и 1 кг 360 г, вес новорожденной двойни девочек — 2 кг 660 г и 2 кг 500 г. Красота и здоровье - Сегодня, 13:00 60

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