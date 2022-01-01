Пенсионер угнал «Скорую помощь» и на ней попал в ДТП

Полицейские задержали мужчину, который угнал спецавтомобиль и на нем совершил ДТП, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.Был задержан 60-летний житель Белокуракино, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.Так, 22 января, около 17 часов, в полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля скорой медицинской помощи совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2108» и уехал в неизвестном направлении.Немедленно на место происшествия выехал наряд сектора реагирования патрульной полиции, которые в ходе отработки поселка остановили автомобиль скорой помощи — «Citroen Jumper» под управлением 60-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения (1,34 промиле).По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Новости Региона - Сегодня, 14:31 96