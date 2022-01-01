

«Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю пандемии», — заявил Клюге и добавил, что к марту «Омикрон» может заразить 60% европейцев.





«Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется», — сказал Клюге.





«В связи с довольно резким снижением числа случаев COVID-19 в некоторых частях Соединенных Штатов все выглядит хорошо», — отметил он.



Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Потому новый вариант может положить ей конец в Европе.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.По словам директора ВОЗ, как только нынешний всплеск коронавируса, охвативший Европу, утихнет, «в течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции».Такое же мнение, но в отношении США, выразил ведущий американский ученый Энтони Фаучи.К слову, на прошлой неделе региональное бюро ВОЗ для Африки также заявило, что число случаев заболевания в этом регионе резко сократилось, а смертность снижается впервые с тех пор, как четвертая волна вируса, в которой преобладают случаи «Омикрона», достигла своего пика.Напомним, ВОЗ рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Как отметили в ВОЗ, эти меры неэффективны против штамма коронавируса «Омикрон».Новости в Мире - Сегодня, 14:00 161