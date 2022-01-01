Военный эксперт оценил риски усиления присутствия НАТО в Восточной Европе

«Переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе.«США перебрасывают военные подразделения в Восточную Европу, потому что эти страны боятся, что в случае потенциальной войны между Россией и Украиной, дело не окончится только этими двумя участниками и может затронуть их территории», – пояснил Коротченко.«Это символическое, а в каких-то странах – уже и не символическое реагирование Запада на страхи Восточной Европы», – указал эксперт. По его словам, прибытие такого значительного контингента в Восточную Европу будет означать нарушение альянсом Основополагающего акта Россия – НАТО. «В документе оговаривается запрет на развертывание существенных боевых сил на территории новых членов НАТО, а пять тысяч военных – это и есть существенная боевая сила», – пояснил собеседник.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам.В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата.