

«Но на самом деле кто вывозит дипломатов сейчас? Весь западный блок. Канада, Англия, США, Германия. Они что, случайно их собираются вывозить? Идет накачка Украины вооружением, военными инструкторами – сотни спецназовцев пошли под предлогом того, что они нужны для эвакуации посольств Канады и других стран НАТО. Обучение очередных боевиков "добробатов" под обострение в Донбассе? Да», - заявил Сатановский.





«"Джавелины" в Донбассе – это очень опасно. Шарахнет какой-нибудь комплекс по детскому садику или школе – что, ополченцы будут сидеть и выдерживать Минские соглашения, никому не нужные сегодня в Киеве? Это очень хороший документ, он очень профессионально и грамотно написан, но с одной поправкой: с самого начала ни одна живая душа на украинской стороне, не собиралась их выполнять. И Порошенко не собирался, и Зеленский не собирается, и никто не будет», - заявил Сатановский в эфире «Вести FM».



Эвакуация западных дипломатов с Украины в сочетании с поставками оружия для ВСУ является очень тревожным фактором. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.Новый виток украинского кризиса неизбежен, если оценить все усилия коллективного Запада по этой стране, считает эксперт. По словам Сатановского, публикации западных СМИ о якобы существующих планах России в отношении Украины не выдерживают критики, но могут служить информационным прикрытием реальных планов. Политолог иронично признался, что у него «слезы на глазах» от публикаций о «невозможности вторжения русских танков по грязи» и «отсрочке вторжения на время Олимпиады».Особое внимание политолог уделил поставкам для Вооруженных сил Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin. Появление у ВСУ серьезных вооружений многократно повышает риски инцидентов, способных привести к непредвиденным последствиям, особенно с учетом нежелания Киева выполнять Минские соглашения.О подготовке ВСУ к силовому решению конфликта в Донбассе сообщила разведка ЛДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также обратил внимание на концентрацию украинских военных на линии соприкосновения. Активность стран НАТО в Восточной Европе под масштабную информационную атаку на Россию, не дававшую поводов для подобных фейков, лишь усиливает напряженность, указал спикер Кремля.Григорий Егоро