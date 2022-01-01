Лукашенко заявил о намерении разместить военный контингент на границе с Украиной

Белоруссии придется направить военных на границу с Украиной на время февральских совместных учений с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.«Нам придется там (на юге Беларуси – прим. ВЗГЛЯД) развернуть целый контингент белорусской армии», – заявил Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».Белорусский президент объяснил такое решение стягиванием Киевом украинских войск на украинско-белорусскую границу. По его словам, украинцы первыми начали стягивать войска по неизвестным причинам.«Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу, украинцы стали стягивать туда войска, не понимаю зачем», – отметил Лукашенко.Ранее Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс.До этого управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.