Лукашенко заявил о намерении разместить военный контингент на границе с Украиной
Белоруссии придется направить военных на границу с Украиной на время февральских совместных учений с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Нам придется там (на юге Беларуси – прим. ВЗГЛЯД) развернуть целый контингент белорусской армии», – заявил Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский президент объяснил такое решение стягиванием Киевом украинских войск на украинско-белорусскую границу. По его словам, украинцы первыми начали стягивать войска по неизвестным причинам.
«Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу, украинцы стали стягивать туда войска, не понимаю зачем», – отметил Лукашенко.
Ранее Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс.
До этого управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
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