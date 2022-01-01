Стало известно: Донецк начнут атаковать со стороны Красноармейска

Фото: AP/TASSКиевлянка Ольга Король дневала и ночевала на революционном Крещатике. Вполне возможно, пересекалась с будущими убийцами своего сына. И вот теперь пишет трагические посты про «крик душі, який не може відпустити…».Судьба семьи Поздняковых типична для Украины. Отец — нормальный, адекватный человек, уроженец Днепропетровской области. С активисткой-супругой жить не смог, пара фактически распалась. Женщина отказалась от фамилии мужа и уехала в Киев, к наци-единомышленникам. Их единственный сын вообще выбрал «колыбель истинного украинства» Львов, где работал помощником судьи. А сейчас папа похоронил своего Тарасика на родной Днепропетровщине.Эта вроде бы необычная история на самом деле четко отражает жизнь украинцев. Самой трагедии несколько лет. Началось с того, что «наколядовать» достаточно денег молодой львовский юрист не успел. Потому подрабатывал на сервисе BlaBlaCar. Есть такая услуга в наших странах. По интернету находишь авто с попутчиками. Типа «оптимальный вариант междугородней поездки по самой низкой цене».Когда весной 2016-го собирался ехать на машине в Киев, BlaBlaCar выдал ему двух клиентов. Вооруженные незнакомцы представились участниками АТО, бойцами «Правого сектора» *. Сразу попросили скидку. Какой патриот откажет «воинам света»?Попутчики не обманули. Это действительно были матерые «ПСы». 36-летний Дмитрий Голуб, житель Черновцов, известен под позывным «Тоф». Типичный гатстарбайтер-западенец, в самом начале «революции достоинства» четко осознавший — убивать людей проще и выгодней, чем горбатиться где-нибудь в Польше.Его побратим с позывным «Лука» вообще личность колоритная. Юный российский неонацистприбыл на Украину из далекого края. В городке Кирово-Чепецк двухметровый верзила с экзотическим именем и такой же ваххабитской бородкой чувствовал себя неуютно. Зато от души развернулся на самостийных просторах.Записавший в отряд майданных «правосеков», Лука и Тоф вместе штурмовали киевскую мэрию. Там засветились на снимках с зигами и огромной свастикой. Из столицы каратели отправились на Донбасс. Есть много фото боевика Кингисеппа в районе донецких Песков.Впрочем, фронт кровавая пара скоро покинула, и уже в 2015 году участвовала в захвате ректората Ужгородского национального университета. Далее прошел ряд бандеровских акций в составе батальона «Сонечко», сформированного «Правым сектором Закарпатья». Среди прочего, их батальон устроил жестокую перестрелку с силовиками в крупнейшем закарпатском городе Мукачево. И никто не ответил за раненых и убитых.Убийство водителя стало проходной мелочью. Хлопцы попросту размялись, взяв сильно подержанный Audi А6, плюс «трохи грошей на карман». Привыкнув к безнаказанности, головорезы особо не скрывались. Например, вместе с жертвой позировали на видеокамеры АЗС придорожного села Бобрица.По версии следствия, неподалеку в лесу Киево-Святошинского района Кингисепп расстрелял запытанного Позднякова. Привычно, тремя выстрелами. Сначала в грудь и живот, контрольный в голову. Спрятали иномарку, и на неделю-две отправились отсидеться в зоне т.н. АТО.Если эти упыри творят подобное на мирной территории — нетрудно представить, какой кровью заливают несчастный Донбасс. Расправа над Тарасом должна была остаться очередным нераскрытой уголовщиной. Однако известная в националистических кругах женщина обратилась к влиятельным знакомым, потребовала расследования.Дмитрия Голуба взяли на Хмельнитчине. Он до того удивился аресту, что даже не пытался сопротивляться. Вины до сих пор не признает, за решеткой ведет себя предельно нагло. Накануне Верховный Суд подтвердил пожизненный приговор, но Тоф искренне убежден — как и бойцов-садистов нацбатальона его тоже помилуют и выпустят: «Сьогодні Україні дуже потрібні вірні солдати».Совсем по-другому легли карты Луки. Три последних года российский наци практически открыто жил в Киеве. Снимал двухкомнатную квартиру на проспекте Науки, 11. Престижный район, дорогая недвижимость. То есть, деньги имелись. Почему подозреваемого не задержали? Ответ дает осведомленный источник в киевской полиции: «Есть обоснованная информация, что гражданина РФ Кингисеппа Луана Николаевича крышевала Служба безопасности Украины…».Действительно, СБУ достаточно эффективно оберегала собственного агента от ненужных проблем. Конец пришел буквально за неделю до президентских выборов-2019. В квартире раздался взрыв, боевик умер на месте. Сработала бомба, собранная из гранатометных выстрелов. В помещении были найдены несколько паспортов разных государств на разные имена, все с фотографиями погибшего.Эксперты утверждают, он сам изготовил взрывное устройство. Как исполнитель диверсии на последней предвыборной неделе, россиянин выглядел вообще идеально. Гражданство Луана позволяло объявить его «агентом ФСБ».По задумке киевских кураторов, большая шумиха, которая обязательно поднялась бы после фейкового теракта, могла гарантировать одному из кандидатов недостающие голоса. Увы, отморозок с задачей не справился. Не исключено, что виной случайного «баха» стала горилка — в день гибели Кингисепп отмечал свое 28-летие.Почему с тех пор семье не выдавали тело Тараса? В сетевых постах пани Ольга Король пытается пояснить ситуацию: «Хочу написати коротко, а сльози заливають екран… Завершені необхідні експертизи та ми можемо забрати нашого синочка…». На самом деле, следствие максимально затягивалось. Слишком одиозны для современного украинского самосознания личности «героев"-душегубов.Нынешнюю киевскую панихиду по сыну мать-националистка устроила в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Это главный кафедральный собор раскольников «томосоносной» порошенковской церкви. Именно сюда зимой 2014-го приезжали из Западной Украины колонны автобусов с участниками государственного переворота. Сам собор тогда приютил тысячи митингующих. Здесь пили, ели и спали, прямо в храме оказывали раненым медицинскую помощь.С тех пор в Михайловском соборе регулярно поминают неизвестно кем расстрелянную Небесную сотню. А теперь ничтоже сумняшеся отправили панихиду по очередной жертве вполне конкретного преступления майданной мрази. И самое поразительное, никого такой расклад вовсе не удивил.Из Киева цинк с телом Познякова-младшего отправился к отцу в бывший Днепропетровск. На минувших выходных измученного парня наконец-то предали земле. Возможно, совпадение, но в день похорон через Днепр на восток проследовали колонны подразделений «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» Дмитра Яроша.Сегодня к эскалации боевых действий на Донбассе готовятся новые «ПСы"-убийцы. Одновременно в регион прибыли снайпера армейских разведбатов и СБУ «Альфа». У подконтрольной Украине донецкой станции Красноармейск разгрузились установки «Смерч» и «Ураган». ВСУ активно пополняет боезапас полевых артиллерийских складов. Предельно понятно, упыри еще не напились крови.Илья Сергеев*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.