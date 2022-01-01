Òðàâëÿ ïðîäîëæàåòñÿ: «Ïðàéçìè» îòâåòèëà íà ïðåòåíçèè æóðíàëèñòîâ
Ïðåññ-ñëóæáà òîðãîâîé ìàðêè «Ïðàéçìè» îáðàòèëàñü ê ÑÌÈ ñ îòêðûòûì ïèñüìîì:
«Ïðîáëåìà ñ æóðíàëèñòñêèìè ñòàíäàðòàìè â Óêðàèíå íàáèðàåò îáîðîòû. Ìåäèà íå ñòåñíÿþòñÿ âûïóñêàòü â ìàññû íåïðàâäèâóþ èíôîðìàöèþ è íàíîñèòü óùåðá ÷åñòíûì êîìïàíèÿì. Òàê, ïîä óäàð ïîïàëà è íàøà òîðãîâàÿ ìàðêà «Ïðàéçìè».
«Ïðàéçìè» ïðîäàåò ðàçíûå òîâàðû ÷åðåç ñâîé ñàéò. Êàæäûå äâà ìåñÿöà â êà÷åñòâå ïîâûøåíèÿ ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ êîìïàíèÿ óñòðàèâàåò ìàðêåòèíãîâóþ àêöèþ. Ñëó÷àéíûì îáðàçîì âûáèðàåò ïîáåäèòåëÿ, ïîñëå ÷åãî åìó íà÷èñëÿåòñÿ äåíåæíûé ïðèç. Æóðíàëèñòàì íå íðàâÿòñÿ ïîäîáíûå àêöèè è ïðèçû.
Âñå ýòî ïîõîäèò íà òðàâëþ. Íåñìîòðÿ íà ïðèëîæåííûå óñèëèÿ è çàêîííóþ ðàáîòó, ìû âñå ðàâíî ïîäâåðãàåìñÿ îáâèíåíèÿì. Ýòî íå äàåò ëþäÿì âûèãðàòü äåíüãè â àêöèÿõ. Â ýòîé ñòàòüå ìû ðàçáèðàåì ñàìûå ÷àñòûå ïðåòåíçèè æóðíàëèñòîâ ê íàøåé ðàáîòå.
«×åëîâåêó îáåùàþò ïðèç, íî äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ íóæíî çàêàçûâàòü ïðîäóêöèþ»
Êëèåíò ñàì ïðèíèìàåò ðåøåíèå ó÷àñòâîâàòü. ×òîáû âûèãðàòü äåíüãè, îí ñîãëàøàåòñÿ ñ óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â ìàðêåòèíãîâîé àêöèè. Äà, íàøè óñëîâèÿ òàêèå — çàêàæèòå òîâàð è ìîæåòå ñòàòü ïîáåäèòåëåì. «Ïðàéçìè» íå äàðèò äåíüãè ïðîñòî òàê êàæäîìó ïðîõîæåìó. Ìû íàãðàæäàåì òåõ, êîìó íðàâèòñÿ íàøà ïðîäóêöèÿ.
«ß íå õîòåë íè÷åãî ïîêóïàòü, âû íàâÿçàëè ìíå ñâîþ àêöèþ»
Â íàøèõ àêöèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå òîëüêî ñîâåðøåííîëåòíèå. Çäåñü íå èäåò ðå÷ü î äåòÿõ, êîòîðûìè ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü è çàìàíèâàòü ê ó÷àñòèþ â àôåðàõ. Ìû ãîâîðèì î âçðîñëûõ ëþäÿõ, êîòîðûå îòâåòñòâåííû çà ñâîè äåéñòâèÿ. Îíè çíàþò, êàê çàðàáîòàòü äåíüãè, íî õîòÿò âûèãðûâàòü èõ. Íåâîçìîæíî íàâÿçàòü óñëóãó òîìó, êòî íå õî÷åò åþ ïîëüçîâàòüñÿ.
«ß âñå óñëîâèÿ âûïîëíÿþ, íî íå ïîáåæäàþ!»
Íè îäèí èç ñîòðóäíèêîâ «Ïðàéçìè» íå âëèÿåò íà ðåçóëüòàòû ìàðêåòèíãîâûõ àêöèé. Ìû óñòðàèâàåì ðîçûãðûøè ïðèçîâ ïóòåì ñëó÷àéíîãî âûáîðà ñ ïîìîùüþ ëîòîòðîíà è êàïñóë. Ìîæåòå ïîñìîòðåòü, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, çäåñü: https://youtu.be/46zy6E9MCdI
Íåâîçìîæíî ïîääåëàòü ðåçóëüòàòû âî âðåìÿ òàêîé ïðîöåäóðû. Íàì æàëü, ÷òî êòî-òî íå ìîæåò âûèãðàòü äåíüãè. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá äîæäàòüñÿ — ïðîäîëæàòü âûïîëíÿòü óñëîâèÿ è íå òåðÿòü âåðó â ïîëó÷åíèå ïðèçà.
«Ïðàéçìè» íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåéñòâèÿ êëèåíòîâ! Åñëè êîíêóðñû è àêöèè êàæóòñÿ ìîøåííè÷åñêèìè, íå ñòîèò ïðèíèìàòü â íèõ ó÷àñòèå. Îäíàêî ìû ðàáîòàåì ñ ó÷åòîì íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà, íàøåé òîðãîâîé ìàðêå íå îäèí ãîä. Êîìïàíèÿ íå ñìîãëà áû ðàáîòàòü ñòîëüêî âðåìåíè, åñëè áû íàðóøàëà çàêîí.
Âñåãäà ïðîâåðÿéòå èíôîðìàöèþ æóðíàëèñòîâ, ÷èòàéòå óñëîâèÿ àêöèé è äîâåðÿéòå èíòóèöèè. Âäîõíîâëÿéòåñü èñòîðèÿìè íàøèõ ïîáåäèòåëåé ïî ññûëêå: https://prizeme.com.ua/ « Íîâîñòè Óêðàèíû - Ñåãîäíÿ, 21:45 51
«Ïðîáëåìà ñ æóðíàëèñòñêèìè ñòàíäàðòàìè â Óêðàèíå íàáèðàåò îáîðîòû. Ìåäèà íå ñòåñíÿþòñÿ âûïóñêàòü â ìàññû íåïðàâäèâóþ èíôîðìàöèþ è íàíîñèòü óùåðá ÷åñòíûì êîìïàíèÿì. Òàê, ïîä óäàð ïîïàëà è íàøà òîðãîâàÿ ìàðêà «Ïðàéçìè».
«Ïðàéçìè» ïðîäàåò ðàçíûå òîâàðû ÷åðåç ñâîé ñàéò. Êàæäûå äâà ìåñÿöà â êà÷åñòâå ïîâûøåíèÿ ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ êîìïàíèÿ óñòðàèâàåò ìàðêåòèíãîâóþ àêöèþ. Ñëó÷àéíûì îáðàçîì âûáèðàåò ïîáåäèòåëÿ, ïîñëå ÷åãî åìó íà÷èñëÿåòñÿ äåíåæíûé ïðèç. Æóðíàëèñòàì íå íðàâÿòñÿ ïîäîáíûå àêöèè è ïðèçû.
Âñå ýòî ïîõîäèò íà òðàâëþ. Íåñìîòðÿ íà ïðèëîæåííûå óñèëèÿ è çàêîííóþ ðàáîòó, ìû âñå ðàâíî ïîäâåðãàåìñÿ îáâèíåíèÿì. Ýòî íå äàåò ëþäÿì âûèãðàòü äåíüãè â àêöèÿõ. Â ýòîé ñòàòüå ìû ðàçáèðàåì ñàìûå ÷àñòûå ïðåòåíçèè æóðíàëèñòîâ ê íàøåé ðàáîòå.
«×åëîâåêó îáåùàþò ïðèç, íî äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ íóæíî çàêàçûâàòü ïðîäóêöèþ»
Êëèåíò ñàì ïðèíèìàåò ðåøåíèå ó÷àñòâîâàòü. ×òîáû âûèãðàòü äåíüãè, îí ñîãëàøàåòñÿ ñ óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â ìàðêåòèíãîâîé àêöèè. Äà, íàøè óñëîâèÿ òàêèå — çàêàæèòå òîâàð è ìîæåòå ñòàòü ïîáåäèòåëåì. «Ïðàéçìè» íå äàðèò äåíüãè ïðîñòî òàê êàæäîìó ïðîõîæåìó. Ìû íàãðàæäàåì òåõ, êîìó íðàâèòñÿ íàøà ïðîäóêöèÿ.
«ß íå õîòåë íè÷åãî ïîêóïàòü, âû íàâÿçàëè ìíå ñâîþ àêöèþ»
Â íàøèõ àêöèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå òîëüêî ñîâåðøåííîëåòíèå. Çäåñü íå èäåò ðå÷ü î äåòÿõ, êîòîðûìè ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü è çàìàíèâàòü ê ó÷àñòèþ â àôåðàõ. Ìû ãîâîðèì î âçðîñëûõ ëþäÿõ, êîòîðûå îòâåòñòâåííû çà ñâîè äåéñòâèÿ. Îíè çíàþò, êàê çàðàáîòàòü äåíüãè, íî õîòÿò âûèãðûâàòü èõ. Íåâîçìîæíî íàâÿçàòü óñëóãó òîìó, êòî íå õî÷åò åþ ïîëüçîâàòüñÿ.
«ß âñå óñëîâèÿ âûïîëíÿþ, íî íå ïîáåæäàþ!»
Íè îäèí èç ñîòðóäíèêîâ «Ïðàéçìè» íå âëèÿåò íà ðåçóëüòàòû ìàðêåòèíãîâûõ àêöèé. Ìû óñòðàèâàåì ðîçûãðûøè ïðèçîâ ïóòåì ñëó÷àéíîãî âûáîðà ñ ïîìîùüþ ëîòîòðîíà è êàïñóë. Ìîæåòå ïîñìîòðåòü, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, çäåñü: https://youtu.be/46zy6E9MCdI
Íåâîçìîæíî ïîääåëàòü ðåçóëüòàòû âî âðåìÿ òàêîé ïðîöåäóðû. Íàì æàëü, ÷òî êòî-òî íå ìîæåò âûèãðàòü äåíüãè. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá äîæäàòüñÿ — ïðîäîëæàòü âûïîëíÿòü óñëîâèÿ è íå òåðÿòü âåðó â ïîëó÷åíèå ïðèçà.
«Ïðàéçìè» íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåéñòâèÿ êëèåíòîâ! Åñëè êîíêóðñû è àêöèè êàæóòñÿ ìîøåííè÷åñêèìè, íå ñòîèò ïðèíèìàòü â íèõ ó÷àñòèå. Îäíàêî ìû ðàáîòàåì ñ ó÷åòîì íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà, íàøåé òîðãîâîé ìàðêå íå îäèí ãîä. Êîìïàíèÿ íå ñìîãëà áû ðàáîòàòü ñòîëüêî âðåìåíè, åñëè áû íàðóøàëà çàêîí.
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