На Луганщине с утра сильный туман
Сильный туман ожидается местами на территории региона утром 25 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Утром 25 января местами по территории региона ожидается туман. Видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 23:00 49
«Утром 25 января местами по территории региона ожидается туман. Видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 23:00 49
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