В правительстве говорят о снижении цен на гречку и макароны. Но это не так



Портал minfin сделал мониторинг цен на эти два вида продуктов в крупнейших торговых сетях столицы.

Цены на гречку



Согласно опубликованным данным, цены на гречку за январь пережили уже несколько периодов колебаний. В частности, в начале января средняя стоимость килограмма гречневой крупы составляла 46,90 грн. Ее стоимость постепенно повышалась до середины месяца, достигнув к 15 января 50,90 грн. А днем спустя произошел крупный скачок по цене: всего за сутки цены на гречку поднялись до среднего показателя 54,52. И только после такого рывка они стали немного снижаться.

Сейчас средняя цена килограмма гречки составляет 47,10 грн.



Наиболее дешево можно купить гречневую крупу в торговой сети Varus — по 43,90 грн/кг. А дороже всего такая покупка обойдется в Auchan — по 54,30 грн.



Цены на макароны



В первую неделю нового года средняя цена на макароны выросла с 24,87 грн до 25,67. Такая стоимость этого продукта продержалась до середины месяца. А после 15 числа цены на макароны немного снизились. Теперь они в среднем составляют 24,95 грн.



Самое дешевое предложение можно встретить в Metro. Там килограмм самых дешевых макаронов стоил 19,60. А вот в Auchan зафиксирована самая высокая цена на макароны — по 35,20 грн.



Источник: Today.ua Новости Украины - 24 января 2022 81 В Украине появились новые цены на гречку и макароны. Судя по новой стоимости этих продуктов, пока сложно сказать, что государственное регулирование цен на социально значимые виды продуктов принесло свои плоды. Цены на гречку и цены на макароны с середины января снизились на копейки, однако до середины месяца они выросли намного значительней.Портал minfin сделал мониторинг цен на эти два вида продуктов в крупнейших торговых сетях столицы.Цены на гречкуСогласно опубликованным данным, цены на гречку за январь пережили уже несколько периодов колебаний. В частности, в начале января средняя стоимость килограмма гречневой крупы составляла 46,90 грн. Ее стоимость постепенно повышалась до середины месяца, достигнув к 15 января 50,90 грн. А днем спустя произошел крупный скачок по цене: всего за сутки цены на гречку поднялись до среднего показателя 54,52. И только после такого рывка они стали немного снижаться.Сейчас средняя цена килограмма гречки составляет 47,10 грн.Наиболее дешево можно купить гречневую крупу в торговой сети Varus — по 43,90 грн/кг. А дороже всего такая покупка обойдется в Auchan — по 54,30 грн.Цены на макароныВ первую неделю нового года средняя цена на макароны выросла с 24,87 грн до 25,67. Такая стоимость этого продукта продержалась до середины месяца. А после 15 числа цены на макароны немного снизились. Теперь они в среднем составляют 24,95 грн.Самое дешевое предложение можно встретить в Metro. Там килограмм самых дешевых макаронов стоил 19,60. А вот в Auchan зафиксирована самая высокая цена на макароны — по 35,20 грн.Источник: Today.ua Новости Украины - 24 января 2022 81

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