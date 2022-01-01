Курс валют в Луганске на 25 января
Госбанк информирует о том, что с 25 января 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
77,3649 рубля
1 ЕВРО
87,5925 рубля
10 украинских гривен
27,2817 рубля
Ранее курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
76,6903 рубля
1 ЕВРО
86,9054 рубля
10 украинских гривен
27,0692 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 13
1 доллар США
77,3649 рубля
1 ЕВРО
87,5925 рубля
10 украинских гривен
27,2817 рубля
Ранее курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
76,6903 рубля
1 ЕВРО
86,9054 рубля
10 украинских гривен
27,0692 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 13
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