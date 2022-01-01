В Луганске сегодня слабый снег, гололед, мороз до 4-х градусов



«25 января на территории Луганщины будет облачно, временами слабый снег, утром местами туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, снежный накат, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 1-6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 2-4 градуса мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем ожидается до 2-4 градусов мороза.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов ниже нуля днем.

По предварительному прогнозу, в середине рабочей недели местами ожидается слабый снег, температура воздуха существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 06:16 56 Температура воздуха в Луганске сегодня днем 25 января до 1 градуса мороза. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«25 января на территории Луганщины будет облачно, временами слабый снег, утром местами туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, снежный накат, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 1-6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 2-4 градуса мороза.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем ожидается до 2-4 градусов мороза.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов ниже нуля днем.По предварительному прогнозу, в середине рабочей недели местами ожидается слабый снег, температура воздуха существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 06:16 56

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