Пьяный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил мужчину в Краснодонском районе и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД.
В ведомстве рассказали, что 22 января на автодороге был обнаружен труп мужчины 1978 года рождения «с телесными повреждениями, характерными для ДТП». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате разрыва печени, множественных переломов позвоночника, ребер и острой кровопотери.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР (отдела уголовного розыска) Краснодонского ГРУВД (горрайонного управления внутренних дел) МВД установлено, что гражданин 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на своем автомобиле Hyundai Santa Fе, не справился с управлением и совершил наезд на погибшего», — сообщили в Министерстве.
Там отметили, что подозреваемый задержан, «получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства».
Ранее ЦОС сообщал, что водитель легкового автомобиля сбил двух женщин в Алчевске, одна из них скончалась на месте, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована.
Происшествия - Сегодня, 07:00 136
В ведомстве рассказали, что 22 января на автодороге был обнаружен труп мужчины 1978 года рождения «с телесными повреждениями, характерными для ДТП». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате разрыва печени, множественных переломов позвоночника, ребер и острой кровопотери.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР (отдела уголовного розыска) Краснодонского ГРУВД (горрайонного управления внутренних дел) МВД установлено, что гражданин 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на своем автомобиле Hyundai Santa Fе, не справился с управлением и совершил наезд на погибшего», — сообщили в Министерстве.
Там отметили, что подозреваемый задержан, «получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства».
Ранее ЦОС сообщал, что водитель легкового автомобиля сбил двух женщин в Алчевске, одна из них скончалась на месте, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована.
Происшествия - Сегодня, 07:00 136
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