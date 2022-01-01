Пьяный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия



«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР (отдела уголовного розыска) Краснодонского ГРУВД (горрайонного управления внутренних дел) МВД установлено, что гражданин 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на своем автомобиле Hyundai Santa Fе, не справился с управлением и совершил наезд на погибшего», — сообщили в Министерстве.



Пьяный водитель насмерть сбил мужчину в Краснодонском районе и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД.В ведомстве рассказали, что 22 января на автодороге был обнаружен труп мужчины 1978 года рождения «с телесными повреждениями, характерными для ДТП». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате разрыва печени, множественных переломов позвоночника, ребер и острой кровопотери.Там отметили, что подозреваемый задержан, «получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства».Ранее ЦОС сообщал, что водитель легкового автомобиля сбил двух женщин в Алчевске, одна из них скончалась на месте, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована.Происшествия - Сегодня, 07:00 136