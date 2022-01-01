В ДНР заявили о намерении В«Правого сектораВ» создать заградотряды из боевиков

В ДНР заявили о том, что располагают информацией о прибытии боевиков «Правого сектора*» (организация запрещена в России) в район линии соприкосновения в Донбассе, рассказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По его словам, не исключено, что данных бойцов будут использовать в качестве заградотрядов или групп зачистки, передает РИА «Новости».

Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Также украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.

Евгения Шестак