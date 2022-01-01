В«Шахматная партия ПутинаВ»: западные эксперты встревожены переговорами президентов России и Кубы

Около часа назад завершились телефонные переговоры президентов России Владимира Путин и Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Пресс-служба Кремля сообщает, что переговоры были посвящены тема торгово-экономического сотрудничества, а также совместной борьбе с пандемией.Однако зарубежные эксперты, которые в последнее время следят буквально за каждым действием и словом Владимира Путина, выделили совсем другой контекст встречи. В частности, можно говорить о том, что западные эксперты встревожены самим фактом общения по телефону президентов России и Кубы.Из сообщениях кремлёвской пресс-службы выделяется такая фраза:Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания. Подтверждён настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений, условлено об активизации контактов на различных уровнях.В частности, на Западе считают, что пока НАТО открыто занимается переброской своих войск в Восточную Европу и особое внимание уделяет «высокой концентрации российских войск на границах Украины», Москва может сделать ход, который «обнулит» действия США в Европе. Дошло до того, что уже любое упоминание президентов России и Кубы в одном тексте воспринимается как некие «секретные договорённости» чуть ли не о размещении гиперзвуковых ударных комплексов вблизи от границ США.Указывается на то, что в случае размещения российских гиперзвуковых ракет на Кубе их подлётное время до технологических центров США в Техасе составит всего 3-4 минуты.Западная истерия подогревается ещё и тем, что всего несколько дней назад Владимир Путин провёл переговоры с другим латиноамериканским лидером – президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Заявление посла о том, что венесуэльская конституция не позволяет создавать иностранные военные базы в стране, западных политологов и военных не разубедили в том, что Россия якобы ведёт переговоры о военном присутствии «на заднем дворе США».В этой связи сами переговоры с президентами Венесуэлы и Кубы назвали своеобразной шахматной партией Владимира Путина.источник