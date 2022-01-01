Австралия призвала остановить спекуляции на В«вторженииВ» России на Украину

«Страны призвали Россию предпринять шаги по деэскалации в этой ситуации и продолжать участвовать во взаимном диалоге по проблемам безопасности в регионе», — заявила Пейн.

«Мы сказали, что не будем принимать участие и мы не станем этого делать. Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе уже с Украиной, и, если Австралия сможет помочь в сфере кибербезопасности, то мы это сделаем», — заявила Пейн.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала воздержаться от спекуляции на якобы готовящемся вторжении России на Украину, сообщает радиостанция ABC.Глава МИД подчеркнула, что Австралия не будет оказывать Украине военную помощь ни при каких условиях.Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.источник