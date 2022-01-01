Украинский нацист-клоун Гончаренко вошел в президиум ПАСЕ по квоте ЛГБТ

«Гончаренко избран на должность вице-президента Комитета по беженцам в ПАСЕ только из-за того, что он представитель ЛГБТ. А то, что этот „борец за права и беженцев“ много раз угрожал беженцам, писал регулярно идиотические доносы в СБУ и содействовал убийству людей в Одессе 2 мая 2014 года, это никого не смущает», — пишет Манчук в своем телеграм-канале.

«Введение войск РФ в Беларусь ставит под угрозу свободу и независимость Украины, Польши и Литвы», — заявляет Гончаренко.

Знаменитый своими русофобскими высказываниями нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко стал зампредом комитета ПАСЕ по делам беженцев, членом президиума Парламентской ассамблеи Совета Европы.Открывшаяся в конце минувшей недели сессия ПАСЕ посвящена проблемам беженцев в Европе, защите Алексея Навального, противодействию ненависти к сексуальным меньшинствам, отстаиванию прав ЛГБТ во всех сферах политической и общественной жизни. В президиум ПАСЕ Гончаренко прошел по квоте ЛГБТ и как защитник прав беженцев, сообщает украинский публицист и социологАндрей Манчук.В официальной биографии Гончаренко говорится, что он женат, отец двоих детей. Однако же многолетний брак и отцовство не мешают быть гомосексуалистом лидеру украинской Радикальной партии Олегу Ляшко. Нетрадиционную сексуальную ориентацию Гончаренко выявил в своем расследовании украинский политик Анатолий Шарий. В окружении Гончаренко ранее были замечены представители «золотой» гомосексуальной тусовки Украины. Гончаренко входит в число организаторов гей- шествий в Одессе, родном городе этого нардепа-клоуна.Гончаренко поставил свою подпись под осуждением депутатами ПАСЕ «отравления» и заключения в тюрьму в России Навального. Делегация Украины в ПАСЕ, вместе с коллегами из Прибалтики, Польши, Бельгии, Испании и Ирландии поддержала заявление демократов из Конгресса США, где осуждается «оккупация Россией Республики Беларусь». Под «оккупацией» имеются в виду недавно начавшиеся в Белоруссии российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022».Усилиями Гончаренко и его коллег из украинской делегации в ПАСЕ опротестовано переизбрание вице-президентом ПАСЕ депутата Госдумы России Петра Толстого, члена партии «Единая Россия». Толстой в первый раз был избран вице-президентом ПАСЕ в январе 2020 года, зимой 2021 года был переизбран. В текущем году Россия планировала продлить полномочия Толстого как вице-президента ПАСЕ, но этому помешали члены ПАСЕ из Украины, Прибалтики, Польши и других государств. Будущее Толстого как вице-президента ПАСЕ должно окончательно определиться на заседании ПАСЕ 26 января.Нагнетаемая в ПАСЕ либеральная и русофобская политическая повестка практически сорвала главную тему — запланированные ранее в Страсбурге мероприятия по противодействию пропаганде неонацизма, почтению памяти жертв Холокоста. 20 января исполнилось 80 лет Ванзейскому совещанию, где руководство нацистской Германии приняло решение об уничтожении всех евреев Европы. В марте текущего года будет 80 лет официальному открытию лагеря смерти Биркенау, где в газовых камерах были уничтожены миллионы евреев и представителей других национальностей.Биркенау строили с осени 1941 года узники Аушвица из СССР. Большинство из них погибло на стройке лагеря от голода и холода, болезней, непосильного труда и издевательств, были убиты эсэсовцами и лагерной полицией из заключенных. Узники из СССР первыми заселились в еще недостроенные бараки Биркенау зимой 1942 года, когда Биркенау как отдельный лагерь еще не значился в документах СС. Практически весь этап из СССР к концу 1942 года погиб. В бараках Биркенау, где мучились советские узники, зверствовали эпидемии тифа, поэтому тиф в Аушвице-Биркенау заключенные нередко называли «русской горячкой».источник