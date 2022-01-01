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Премьер Украины назвал наибольший страх России

Sergey Сегодня, 10:300Новости
Премьер Украины назвал наибольший страх России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях заявил, что Россия боится экономических успехов его страны.
По его словам, на сегодняшний день главная задача руководства страны — обеспечить стабильную работу экономики, реализацию реформ и укрепление Вооруженных сил.

«Развитая, экономически сильная Украина, которая выполняет свои социальные обязательства, является на самом деле наибольшим страхом нашего врага», — написал он.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк сообщил, что знает дату «вторжения России».

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