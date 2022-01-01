Байден покрыл матом В«любимогоВ» журналиста после острого вопроса о рекордной инфляции в США



«Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах (В Конгресс, которые должны пройти в конце этого года. — Прим. ред.)?», — поинтересовался журналист.

«Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — саркастично парировал Байден, видимо, не зная, что его микрофон не был выключен.



Американский лидер Джо Байден назвал скандального репортера Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном» в ответ на его вопрос о рекордном уровне инфляции в США. Инцидент произошел во время брифинга в Белом доме.Перед встречей сотрудники прессы принялись задавать главе государства вопросы о напряженной обстановке вокруг Украины. Байден был этим недоволен и заявил, что его спрашивают о Киеве и Москве, а не о снижении цен в США, которое он планировал обсудить с помощниками. Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси задал тот самый провокационный вопрос президенту.Дуси с телеканала Fox News регулярно задает острые вопросы президенту-демократу и его пресс-секретарю Джен Псаки. Стоит отметить, что инфляция в США в 2021 достигла рекордных значений почти за 40 лет.Анастасия Броцкая