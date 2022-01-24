Донбасс. Оперативная лента военных событий 25. 01.2021

"Под огнем оказался поселок Александровка на западе Донецка. По нему выпущено две гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие. Жертв и новых разрушений нет", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 24.01.202209:55Украинские войска один раз обстреляли ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в СЦКК.09:00По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали."За истекшие сутки 24 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.