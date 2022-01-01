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Из Верховной Рады отозвали скандальный законопроект о переходном периоде на Донбассе

verter Сегодня, 11:4518Новости
Из Верховной Рады отозвали скандальный законопроект о переходном периоде на Донбассе

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Кабинет Министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе ввиду его преждевременности и необходимости доработки с учетом результатов запланированных переговоров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия). Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

«Да, Кабинет Министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно письму, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим «нормандским форматом», и поэтому я попросил их забрать его на доработку», — сказал Арахамия.


По его словам, возможно, будут встречи в «нормандском формате» и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов.

«То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвал», — добавил депутат.
Новости Украины - Сегодня, 10:24 55

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