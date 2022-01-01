Из Верховной Рады отозвали скандальный законопроект о переходном периоде на Донбассе



«Да, Кабинет Министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно письму, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим «нормандским форматом», и поэтому я попросил их забрать его на доработку», — сказал Арахамия.





«То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвал», — добавил депутат.



Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Кабинет Министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе ввиду его преждевременности и необходимости доработки с учетом результатов запланированных переговоров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия). Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.По его словам, возможно, будут встречи в «нормандском формате» и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов.Новости Украины - Сегодня, 10:24 55