Без воды Лутугино, Успенка, Георгиевка из-за аварии на водоводе



«Из-за аварии на Лутугинском магистральном водоводе диаметром 400 мм 25 января с 9:00 прекращена подача воды потребителям Лутугино и Успенки, а также сокращена подача воды на Георгиевку на 50%", — говорится в сообщении.



«Лугансквода» из-за аварии приостановило водоснабжение Лутугино и поселка городского типа (пгт) Успенка, а также сократило в пгт Георгиевка. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 25 января.Удобный город - Сегодня, 11:11 46