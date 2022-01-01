Без воды Лутугино, Успенка, Георгиевка из-за аварии на водоводе
«Лугансквода» из-за аварии приостановило водоснабжение Лутугино и поселка городского типа (пгт) Успенка, а также сократило в пгт Георгиевка. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Из-за аварии на Лутугинском магистральном водоводе диаметром 400 мм 25 января с 9:00 прекращена подача воды потребителям Лутугино и Успенки, а также сокращена подача воды на Георгиевку на 50%", — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 25 января.
Удобный город - Сегодня, 11:11 46
«Из-за аварии на Лутугинском магистральном водоводе диаметром 400 мм 25 января с 9:00 прекращена подача воды потребителям Лутугино и Успенки, а также сокращена подача воды на Георгиевку на 50%", — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 25 января.
Удобный город - Сегодня, 11:11 46
Метки: {keywords}