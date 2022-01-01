Курсы доллара и евро взлетели в обменниках во вторник утром



Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 28,56 коп. до 32,0600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 40,26 коп. до 32,5997 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США

Евро

10 российских рублей

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

28,4566

28,8463

32,0600

32,5997

3,17

3,81

Максимальный

28,6500

29,0000

32,3000

33,0000

3,69

5,00

Минимальный

28,2000

28,6000

31,8000

32,3000

2,00

3,59

За несколько часов курс повысился более, чем за период с 14 по 21 января, когда курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 40,89 коп. до 28,4539 UAH/USD, курс покупки повысился на 42,32 коп. до 28,1989 UAH/USD. И это повышение идет третью неделю подряд. Новости Украины - Сегодня, 10:47 200 Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 января на 44,90 коп. до 28,8463 UAH/USD, курс покупки — на 31,51 коп. до 28,4566 UAH/USD.Об этом сообщает BIN.ua.Средний курс покупки евро повысился на 28,56 коп. до 32,0600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 40,26 коп. до 32,5997 UAH/EUR.Курсы наличной иностранной валюты:Доллар СШАЕвро10 российских рублейПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажаСредний28,456628,846332,060032,59973,173,81Максимальный28,650029,000032,300033,00003,695,00Минимальный28,200028,600031,800032,30002,003,59За несколько часов курс повысился более, чем за период с 14 по 21 января, когда курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 40,89 коп. до 28,4539 UAH/USD, курс покупки повысился на 42,32 коп. до 28,1989 UAH/USD. И это повышение идет третью неделю подряд. Новости Украины - Сегодня, 10:47 200

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