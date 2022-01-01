Курсы доллара и евро взлетели в обменниках во вторник утром
Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 января на 44,90 коп. до 28,8463 UAH/USD, курс покупки — на 31,51 коп. до 28,4566 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 28,56 коп. до 32,0600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 40,26 коп. до 32,5997 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
Доллар США
Евро
10 российских рублей
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Средний
28,4566
28,8463
32,0600
32,5997
3,17
3,81
Максимальный
28,6500
29,0000
32,3000
33,0000
3,69
5,00
Минимальный
28,2000
28,6000
31,8000
32,3000
2,00
3,59
За несколько часов курс повысился более, чем за период с 14 по 21 января, когда курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 40,89 коп. до 28,4539 UAH/USD, курс покупки повысился на 42,32 коп. до 28,1989 UAH/USD. И это повышение идет третью неделю подряд. Новости Украины - Сегодня, 10:47 200
Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 28,56 коп. до 32,0600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 40,26 коп. до 32,5997 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
Доллар США
Евро
10 российских рублей
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Средний
28,4566
28,8463
32,0600
32,5997
3,17
3,81
Максимальный
28,6500
29,0000
32,3000
33,0000
3,69
5,00
Минимальный
28,2000
28,6000
31,8000
32,3000
2,00
3,59
За несколько часов курс повысился более, чем за период с 14 по 21 января, когда курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 40,89 коп. до 28,4539 UAH/USD, курс покупки повысился на 42,32 коп. до 28,1989 UAH/USD. И это повышение идет третью неделю подряд. Новости Украины - Сегодня, 10:47 200
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