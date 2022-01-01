На Украине назвали В«дату вторженияВ» России

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк в интервью The Times назвал 20 февраля «датой вторжения» России.По его словам, украинскую сторону беспокоит именно эта дата. 20 февраля закончатся Олимпийские игры в Пекине, также на этот день запланировано окончание совместных военных учений армий России и Белоруссии «Союзная решимость-2022».Павлюк также выразил убежденность в том, что российские войска начнут наступление с юго-востока, где сосредоточена значительная часть промышленных и оборонных предприятий страны. Командующий ООС подчеркнул, что в случае эскалации ситуации Россия может захватить восемь ключевых регионов Украины и установить контроль над Днепром, Харьковом и Одессой.В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.Ранее Павлюк заявил, что украинцы будут «рвать русских голыми руками».