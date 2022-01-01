Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, призвав их В«не паниковатьВ»

Причин для паники нет, ситуация находится под контролем, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеобращении к гражданам Украины, записанном вчера, 24 января сразу же после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.В понедельник в Киеве прошло заседание совета СНБО, по итогам которого Зеленский записал второе видеообращение к украинским гражданам. Украинский президент успокоил народ заявив, что причин для паники нет, ситуация находится под контролем. Касается это не только ситуации на Донбассе, но и "российского вторжения", а также проблем в энергетике и борьбе с коронавирусом.По словам украинского президента, власти Украины предпринимают все возможные меры для мирного урегулирования на Донбассе, контролируя ситуацию и готовы к любому развитию ситуации. Он попросил сохранять спокойствие и "не кричать, что все пропало".А вот на Донбассе так не считают, в Донецке заявили, что наблюдают активизацию ВСУ и явную подготовку украинкой армии к наступлению. К линии соприкосновения стягивается военная техника, включая танки и РСЗО, идет формирование ударных групп. Не исключается, что заявление Зеленского о "мирных инициативах" служит лишь прикрытием для истинных целей.Между тем после заседания выступил и министр обороны Украины Алексей Резников, также призвавший граждан Украины "не паниковать", но только из-за возможного вторжения России. По его словам, в настоящее время он не видит "ударной группировки" России, способной атаковать Украину, поэтому сценарий начала боевых действий "маловероятен". С другой стороны, подчеркнул он, армия Украины готова к отражению любой агрессии, а оружие для этого поставляют США и их союзники."Такой угрозы не существует. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны России развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма", - добавил он.