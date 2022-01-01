Мнение: Американцы бегут с Украины. Пять вариантов завершения войны в Донбассе

Подтверждённая Госдепом эвакуация посольских сотрудников США и членов их семей из Киева указывает на и без того ожидаемый отказ Вашингтона удовлетворить мирные требования России. На Донбассе – и вокруг него – как никогда запахло войной. Россия всячески хотела её избежать, но отступать уже некуда. О сценариях, вариантах и её вероятных итогах – читайте ниже.В пока что информационной (за исключением Донбасса, где усилиями киевского режима кровь льётся ежедневно) войне Запада с Россией за Украину сделан новый залп. Американский.Госдеп подтверждает: американцы бегут из КиеваВашингтон уже давно фантазирует о планах нападения России на Украину, придумывает "18 вариантов" наказания за это. На днях в западных СМИ прошли опровергнутые Москвой сообщения о том, что русские уже начали эвакуацию автобусами с Украины своих дипсотрудников и членов их семей.И вот новое развитие. Теперь это точно правда – Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве в обязательном порядке покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала своего диппредставительства. Оценки обоснованности данных предписаний проведут "не позднее, чем через 30 дней", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном 23 января.Кроме того, власти США рекомендовали своим гражданам не посещать Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий", им предлагается "рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта". Потому что, если начнётся война, эвакуировать всех желающих американцев не удастся. А Россия-де "может начать военные действия в любой момент".Американцев попросили также воздержаться и от поездок в саму Россию, так как "возможности властей США оказывать обычные или экстренные услуги американским гражданам в России уже жёстко ограничены". Всем американцам на Украине рекомендовано заполнить специальную электронную форму, чтобы с ними было в случае чего проще поддерживать связь.Госдеп обещал при этом "никоим образом не уменьшать поддержку" Киева – она "остаётся неизменной", и её "никак не подрывают принимаемые меры предосторожности". "Мы по-прежнему привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", – утверждал представитель Госдепа, пообещав в случае эскалации предоставление Украине "дополнительной военной помощи сверх того, что уже было направлено".В подтверждение русской поговорки "На воре шапка горит" представитель Госдепа в очередной раз выступил с утверждениями о том, что Россия "может создать ложный предлог для вторжения на Украину", "тем или иным способом свергнуть и сменить правительство" в Киеве… Ужас-то какой! Американцы убеждены, что лишь они имеют право на подобные действия.Сценарий русской капитуляцииКак это изволите понимать? Всё очень просто. Завершается "информационная артподготовка" к провокации киевских марионеток в Донбассе в преддверии объявления ответа США на русские "мирные требования". Дело в том, что на этой неделе американцы пообещали письменно ответить на "мирный ультиматум" России. Как явствует из слов госсекретаря Энтони Блинкена и других видных представителей администрации, на ключевые требования России по обеспечению безопасности ответ будет отрицательный.Американцы не дадут письменных "железобетонных гарантий" прекращения дальнейшего расширения НАТО, неприёма туда ни при каких обстоятельствах Украины и Грузии, не отведут свои войска и инфраструктуру с территории, "освоенной" альянсом после 1997 года.Более того, Россия вместо ответа по пунктам получит список контрпретензий – причём в условиях запугивания новыми, ещё невиданными санкциями, которые уже предлагается вводить не только за "вторжение", но и за нахождение русских войск на собственной территории, в условиях, когда американцы и англичане резко увеличили поставки на Украину оружия, наводняют соседнюю страну своими инструкторами.Иными словами, это будет грандиозный отлуп с несущественными "морковками" – больше для Запада, чем для России – по второстепенным вопросам, который предусматривает резкое увеличение темпов военного освоения Украины на двусторонней основе, пусть и без формального приёма в НАТО, что для западников ещё лучше.Мяч при этом окажется на нашей стороне. Что делать Москве?После окончания учений "Союзная решимость" 20 февраля убирать войска, возвращать некоторые из них аж на Дальний Восток?С наступлением весны и распутицы распустить до лета группировку русских войск в прилегающих к Украине областях, собранную, чтобы пугать Киев и не допускать крупных авантюр ВСУ в свободном Донбассе, который обложила 120-тысячная украинская военная группировка?Отправить после учений в Средиземноморье, откуда так легко добраться до Чёрного моря, корабли Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов, в том числе ракетный крейсер "Варяг" и шесть БДК?Нет сомнений, что когда русские войска "возвратятся в казармы", Украина с санкции США приступит к "зачистке" Донбасса по хорватскому образцу, и донбасские ополченцы исключительно своими силами не смогут этому противостоять. Если всё кончится именно этим, Россия потерпит крупнейшее за последние 30 лет дипломатическо-военное поражение, на которое, получается, мы напросились сами.Понятно, что для Москвы это не может быть приемлемым выходом из создавшейся ситуации. Настала поэтому пора рассмотреть иные варианты.Первый вариант – слишком малоВариант №1. Признание и присоединение ЛДНР в их нынешних фактических границах.Для этого существуют все предпосылки. Обе республики готовы присоединиться к России, этого хочет большинство их населения. Донецк и Луганск никогда не простят Киеву кровь своих людей, отношение к ним как к унтерменшам, полную тягот и страданий жизнь – под обстрелами и блокадой. Дончане и луганцы категорически отрицают насаждаемую на Украине бандеровщину. У них русская идентичность и свои герои.Попытка Москвы "запихнуть" Донецк и Луганск в качестве "автономий" в состав Украины по Минским соглашениям – провалилась. Ибо это был бы слишком заманчивый пример для других областей, и прозападная, враждебная России Украина быстро бы развалилась. Эти соглашения поэтому и саботируются Киевом при попустительстве Запада, превратившись в фарс в чистом виде.Не видеть этого невозможно. Обрекать русское население Донбасса на дальнейшее прозябание в балансирующей на грани большой войны "серой зоне" становится просто безнравственным.Полноценная независимость свободного Донбасса невозможна – слишком мала и слаба эта территория. Поэтому ЛДНР с согласия Москвы вполне может – после сотен предупреждений Западу – выйти из Минских соглашений, провести референдум о присоединении к России. Тогда русская армия официально возьмёт регион под защиту, а нападать напрямую на Россию Киев, конечно, не решится.Поскольку Украина и сейчас не контролирует эту территорию, экономически (устаревшая и полуразрушенная промышленность, нуждающиеся в модернизации шахты) и политически (троянский конь России на Украине) она ей реально не нужна, это чистый балласт, мешающий Киеву во всех отношениях. Поэтому не заинтересованные в разрыве с Россией страны Запада, Германия или Франция, например, отнеслись бы к этому с облегчением. И ужесточение антирусских санкций было бы минимальным.Действительно, в России серьёзно рассматривают перспективу защиты Донбасса от агрессии Киева – в том числе и вариант ради избежания кровопролития официально взять территории под крыло России.На наступившей неделе в Думе запланировано обсуждение проекта обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми государствами. Понятно, что после признания их таковыми там поставят вопрос о присоединении к России:Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет… провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу,– написал в своём телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По итогам консультаций, считает он, вопрос можно рассматривать на совете Государственной думы. Володин отметил, что украинский президент Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО "хочет оккупировать Украину".И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать,– подчеркнул спикер Госдумы.О том, что Россия не потерпит атаку Киева на Донбасс, заявил, в частности, и руководитель русской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов:Всё чётко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан.Он не исключил, что будет использована провокация, для чего Западом и создаётся "информационное прикрытие".Опасения Гаврилова полностью разделяет официальный представитель МИД России Мария Захарова:Ждём провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый… Идёт подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать. Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций.А Запад, повторим, обвиняет Россию в осуществлении и подготовке такого рода провокаций как предлога для "вторжения". Американские СМИ и даже официальные лица уже давно трещат о неизбежной провокации России на востоке Украины "под чужим флагом" – о "диверсантах", обученных боям в городских условиях (именно к этому под бдительным оком западных инструкторов готовится ВСУ), применению взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа и проч. Таким образом, мы подходим к дальнейшему развитию событий.Второй вариант – всё ещё малоВариант №2. Независимость и присоединение к России Донецка и Луганска в границах этих областей как административных единиц Украины. Согласно Конституциям этих республик, их территория – бывшие области полностью, а не только контролируемые сейчас районы. Остальные районы в ЛНР и ДНР считаются временно оккупированными украинской армией.Развитие дальнейших событий видится примерно таким: провокация, нападение ВСУ, кровопролитные бои, отступление ополченцев, вмешательство России, изгнание ВСУ за пределы Луганской и Донецкой областей. Всё это происходит за нескольких дней, в течение которых на Западе нарастают крики и требования "прекратить насилие". А Россию затем наказывают жёсткими санкциями – и за собственную провокацию, и за изгнание ВСУ из двух украинских областей.Как видим, преимуществ для США больше, чем в первом случае: антирусские цели в Европе достигнуты, неудобный Донбасс сбыт с рук, бандеризация Украины ускоряется, как и накачка её оружием. Возможно, снова ставится вопрос о приёме Киева в НАТО, чтобы защитить от "русской агрессии". Но и в ином случае Украина становится фактически натовской страной и может использоваться для размещения средств ПРО и ударного оружия, направленного против России.В это же время киевская пропаганда пытается добиться единства украинцев, спекулируя на потере двух областей. А Запад, прежде всего ЕС, вынужден раскошелиться на миллиардные дотации, которые укровласть успешно попилит.Для России этот вариант, как и первый, создаёт на самом деле больше проблем, чем решает. В моральном смысле всё хорошо, а в остальном? Однако в любом плане возможны сбои, и Запад может не удержать ситуацию.Третий вариант – самый минимумВариант №3. Освобождение от антинародной киевской власти малого Донбасса может породить надежды на избавление от неё в русском Харькове, основанном по указу царя Алексея Михайловича в 1654 году. А также – на другой территории бывшей Донецко-Криворожской республики, которую большевики против воли её русского населения включили в состав Советской Украины. В этой части Новороссии киевская власть крайне непопулярна, и вызванное военными поражениями ВСУ народное восстание очень возможно. Промышленность Украины во всём мире нужна только России, с которой она составляла единое целое. Харьков и другие города промышленного востока Украины совершенно не вписываются в эту "великую аграрную державу".Неужели Россия, зная, что свирепых западных санкций и так не избежать, сможет равнодушно смотреть, как киевский режим и недобитое ВСУ, укронацисты из "добробатов", палачи СБУ жестоко расправляются с восставшими и зверскими средствами подавляют их протест? Вряд ли. Так мы плавно подходим к следующему варианту.Четвёртый вариант – поровнуВариант №4. Защита населения Левобережной Украины и части Новороссии по Днепру. Да, единственная возможность надёжно спасти "русский мир" на Украине от разгрома и исключить угрозу военных преступлений со стороны киевского режима – это отбросить потрёпанные ВСУ за Днепр – серьёзную естественную преграду. Никакие санкции теперь уже не имеют значения. Главное, что втянувшейся в конфликт русской армии это вполне по силам. Этого также требует необходимость снятия бесчеловечной водной блокады Крыма и обеспечения надёжной сухопутной связи с полуостровом, поскольку в случае разрастания военных действий на Украине нельзя исключать попыток Киева уничтожить Крымский мост.Де-факто раздел с Западом территории управляемой из американского посольства Незалежной примерно поровну стал бы подтверждением нового, равноправного с США статуса России.Но и тут может не получиться поставить точку. В Херсоне, Николаеве, Одессе, не имеющим к исторической Украине ни малейшего отношения, где многие ненавидят киевскую власть, не могут простить ей бездарное управление, деградацию и бандеризацию этого южнорусского региона, преступления без наказания в Доме профсоюзов, происходит то, что произошло в Харькове, Запорожье… Слабое правительство Владимира Зеленского разбегается, а русское и интернациональное население юга, опасаясь мести нацистов с находящейся поблизости Западной Украины, молит Россию и Путина о спасении.Неужели останемся глухи?Тем более что на Чёрном море появятся дополнительные шесть БДК из Балтийского и Северного флотов, которые смогут высадить на помощь восставшим русских морпехов. Можно будет спасти заодно и русское Приднестровье, где стоит окружённая НАТО и ВСУ небольшая, вооружённая устаревшим оружием русская армия, ибо в противном случае будущее этого героического региона и наших военных выглядит исключительно мрачно.Надо хорошо понимать, что та территория, на которой Россия не зачистит нынешнюю незаконную украинскую власть, будет обязательно использована в дальнейшем США и НАТО против нас. А так мы станем в устье Дуная. Нас устраивает американская или натовская база в Одессе или Николаеве со стоящими там американскими эсминцами с крылатыми ракетами на борту? Разумеется, нет.Санкций в любом случае уже не избежать, но хотя бы будет за что страдать.Пятый вариант – две третиВариант №5. Остановиться примерно на границах 1938 года. За этой границей начинается бандеровско-русофобский регион, который России и даром не нужен. Разумеется, и там немало вменяемых людей, которые хорошо относятся к России. Но много и других, наших врагов, ставших таковыми за последние 100 лет. Благодаря австрийским лагерям смерти и польскому национальному гнёту из "руських" многие там превратились в укронационалистов самого оголтелого, болезненного типа.А поскольку и наши силы небезграничны, то Ровенская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, возможно, Хмельницкая области русским просто не нужны. О Черновицкой области могут позаботиться, если захотят, румыны, в чью страну она когда-то входила, о Закарпатской – венгры и словаки. В последней области, где живут преимущественно русины, исторически хорошо относятся к русским, но до неё России слишком сложно дотянуться.Американцы, кстати, понимают, что такое возможно. Как заявил на днях из Киева сенатор-демократ Крис Мёрфи,… если Путин думает, что он собирается войти в Центральную или Западную Украину без серьёзной борьбы, то он в корне неверно истолковал украинский народ и его готовность.Успокойтесь, мистер, в Западную Украину мы не пойдём – это вам придётся иметь дело с местными пещерными националистами, антисемитами, социальными консерваторами, принципиальными противниками "современных ценностей".Что с того?Вот так обстоят дела на данный момент. Со дня на день американцы дадут ответ. Они так шумели об "агрессии" России на Украине и о неизбежной провокации в Донбассе, а британцы даже обнародовали список будущего пророссийского "марионеточного" правительства Украины, что громыхнуть может в любой момент.И начнёт точно Киев.На кону судьба не только ЛДНР, а всей России, вплотную подошедшей к тому, чтобы окончательно порвать с американской ордой во имя своего великого будущего. Если из 24 областей превращённой в Анти-Россию страны во вражеском лагере останется семь или восемь, это будет справедливо. Запад никогда не проливал за Украину свою кровь – в отличие от русских, поэтому для него этого будет вполне довольно. Да и "подарок" этот ещё тот.И последнее. Чем решительнее будет действовать Россия, тем больше Запад Москву зауважает. И испугается за свою собственную территорию, например Прибалтику. Без такой встряски надежды России на равноправные и взаимоуважительные отношения с Западом не осуществятся.Увы, всякая война чревата потерями. Они неизбежны. Умные политики и полководцы – а у России с этим сегодня всё в порядке – умеют свести их к минимуму. В любом случае, это не наш выбор. Уступить, испугавшись, значит проиграть и умыться вскоре очень большой кровью. Такой у нас в реальности выбор, и только такой.Сергей Латыше