Борщовый набор: за год цена на продукты для популярного блюда выросла вдвое



на картофель выросла на 1% (8,76 грн/кг),

капусту белокочанную — на 54% (12,09 грн/кг),

лук репчатый — на 26% (12 ,09 грн/кг),

морковь — на 11% (9,98 грн/кг).

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен — в зависимости от вида овощей — на 15-25% против цен на начало 2022 года.



Стоимость борща в январе 2022 более чем в два раза превысила показатель января прошлого года.

Цена на потребительском рынке картофеля за последние пять месяцев оставалась практически стабильной. Впрочем, учитывая тенденции прошлых лет в зимне-весенние месяцы 2022 года, ожидается дальнейшее повышение цены на картофель — до 35%.



Наименьшие изменения претерпели потребительские цены на свинину. На начало января 2022 цена на нее по сравнению с январем 2020 повысилась на 6,8% - до 123,75 грн/кг. Потребительская цена на сало увеличилась на 19,8% и составила 90,24 грн/кг.

Больше всего — на 26,6% - в этот период выросли цены на мясо птицы. В настоящее время тушка куриная стоит 70,82 грн/кг.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в I полугодии 2022 сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса — говядину, свинину и мясо птицы — как минимум, на 15-20 %. Ограниченная покупательная способность украинцев усилила напряженность конкуренции между свининой и курятиной. Сейчас преимущество за птицей.



Средняя цена 1 кг хлеба составляет около 30,65 грн, что превышает показатели прошлого года на 23%. В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5-7% до 15-20%. С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на 10-25%.

Напомним, исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин заверил, что к концу 2021 года овощи, необходимые для приготовления традиционного украинского борща, подорожают на 20-30%. Новости Украины - Сегодня, 12:30 76 В украинских торговых сетях произошло повышение розничных цен на овощи борщового набора. В частности, в начале января 2022 года против октября 2021 года цена выросла:на картофель выросла на 1% (8,76 грн/кг),капусту белокочанную — на 54% (12,09 грн/кг),лук репчатый — на 26% (12 ,09 грн/кг),морковь — на 11% (9,98 грн/кг).По расчетам ученых Института аграрной экономики, в первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен — в зависимости от вида овощей — на 15-25% против цен на начало 2022 года.Стоимость борща в январе 2022 более чем в два раза превысила показатель января прошлого года.Цена на потребительском рынке картофеля за последние пять месяцев оставалась практически стабильной. Впрочем, учитывая тенденции прошлых лет в зимне-весенние месяцы 2022 года, ожидается дальнейшее повышение цены на картофель — до 35%.Наименьшие изменения претерпели потребительские цены на свинину. На начало января 2022 цена на нее по сравнению с январем 2020 повысилась на 6,8% - до 123,75 грн/кг. Потребительская цена на сало увеличилась на 19,8% и составила 90,24 грн/кг.Больше всего — на 26,6% - в этот период выросли цены на мясо птицы. В настоящее время тушка куриная стоит 70,82 грн/кг.По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в I полугодии 2022 сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса — говядину, свинину и мясо птицы — как минимум, на 15-20 %. Ограниченная покупательная способность украинцев усилила напряженность конкуренции между свининой и курятиной. Сейчас преимущество за птицей.Средняя цена 1 кг хлеба составляет около 30,65 грн, что превышает показатели прошлого года на 23%. В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5-7% до 15-20%. С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на 10-25%.Напомним, исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин заверил, что к концу 2021 года овощи, необходимые для приготовления традиционного украинского борща, подорожают на 20-30%. Новости Украины - Сегодня, 12:30 76

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