Госдума РФ рассмотрит инициативу КПРФ о признании ЛДНР в феврале



«Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале», — сказал он.



Первый заместитель главы фракции коммунистов Николай Коломейцев заявил, что Совет Госдумы России в феврале рассмотрит обращение фракции КПРФ к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, 19 декабря, на рассмотрение Госдумы РФ был внесен проект обращения к Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Инициаторами выступили депутаты КПРФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на Донбассе сейчас слишком напряженная обстановка и стоит избегать шагов, способных спровоцировать эскалацию конфликта. Политика - Сегодня, 12:12 147