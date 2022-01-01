Водоснабжение центральной части Луганска обещают восстановить после 15 часов
Подача воды потребителям центральных улиц Луганска будет возобновлена сегодня днем, 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскводы».
"С 10.00 25 января остановлена повысительная насосная станция по адресу: улица Московская, 1. В связи с этим без водоснабжения временно остались потребители, проживающие по адресам:
улица Московская, 1, 3, 5, 12,
улица Фрунзе, 4, 6,
улица 16-я Линия, 3, 5, 7а,б,
улица Тараса Шевченко, 4,
улица Владимира Шевченко, 6-18,
улица Коцюбинского, 7,
улица Интернациональная, 11,
площадь Героев Великой Отечественной войны, 7, 8″, — говорится в сообщении.
«Возобновить подачу воды планируется 25 января ориентировочно к 15.00», — добавили на предприятии.
В «Луганскводе» приносят извинения за временные неудобства и просят граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 11:45 176
"С 10.00 25 января остановлена повысительная насосная станция по адресу: улица Московская, 1. В связи с этим без водоснабжения временно остались потребители, проживающие по адресам:
улица Московская, 1, 3, 5, 12,
улица Фрунзе, 4, 6,
улица 16-я Линия, 3, 5, 7а,б,
улица Тараса Шевченко, 4,
улица Владимира Шевченко, 6-18,
улица Коцюбинского, 7,
улица Интернациональная, 11,
площадь Героев Великой Отечественной войны, 7, 8″, — говорится в сообщении.
«Возобновить подачу воды планируется 25 января ориентировочно к 15.00», — добавили на предприятии.
В «Луганскводе» приносят извинения за временные неудобства и просят граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 11:45 176
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