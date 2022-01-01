Стали известны реальные цены на продукты и товары первой необходимости в Луганске



Мониторинг цен в Луганске по состоянию на 25 января

Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 18 рублей,

картофель 1 кг — 53 рубля,

морковь 1 кг — 45 рублей,

капуста 1 кг — 58 рублей,

лук 1 кг — 28 рублей,

свекла 1 кг — 43 рубля,

соль 1 кг — 14 рублей,

молоко 1 л — 65 рублей,

мука пшеничная в/с 1 кг — 23 рубля,

мясо птицы (тушка) 1 кг — 179 рублей,



свинина 1 кг — 380 рублей,

говядина 1 кг — 400 рублей,

сало свежее 1 кг — 300 рублей,

сахар-песок 1 кг — 57 рублей,

рис 1 кг — 65 рублей,

крупа гречневая 1 кг — 120 рублей,

крупа манная 1 кг — 30 рублей,

макаронные изделия 1 кг — 37 рублей,

яйцо куриное 1 десяток — 67 рублей,

масло подсолнечное 1 литр — 140 рублей,

масло сливочное 1 кг — 470 рублей,

чай 100 г — 67 рублей,

мыло туалетное 100 г — 26 рублей,

мыло хозяйственное 100 г — 18 рублей,

порошок стиральный 450 г — 55 рублей,

шампунь 250 мл — 80 рублей,

зубная паста 50 мл — 35 рублей,

туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,

спички 1 кор. — 2 рубля.

Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях города Луганска



АИ 92 — 48,5 рублей за 1 л,

АИ 95 — 50 рублей за 1 л,

ДТ — 54 рубля за 1 л,

газ (пропан-бутан/метан) — 35/19 рублей за 1 л.

Экономика - Сегодня, 11:32 422 Информацию о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска по состоянию на 25 января предоставила пресс-служба городской администрации.Мониторинг цен в Луганске по состоянию на 25 январяХлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 18 рублей,картофель 1 кг — 53 рубля,морковь 1 кг — 45 рублей,капуста 1 кг — 58 рублей,лук 1 кг — 28 рублей,свекла 1 кг — 43 рубля,соль 1 кг — 14 рублей,молоко 1 л — 65 рублей,мука пшеничная в/с 1 кг — 23 рубля,мясо птицы (тушка) 1 кг — 179 рублей,свинина 1 кг — 380 рублей,говядина 1 кг — 400 рублей,сало свежее 1 кг — 300 рублей,сахар-песок 1 кг — 57 рублей,рис 1 кг — 65 рублей,крупа гречневая 1 кг — 120 рублей,крупа манная 1 кг — 30 рублей,макаронные изделия 1 кг — 37 рублей,яйцо куриное 1 десяток — 67 рублей,масло подсолнечное 1 литр — 140 рублей,масло сливочное 1 кг — 470 рублей,чай 100 г — 67 рублей,мыло туалетное 100 г — 26 рублей,мыло хозяйственное 100 г — 18 рублей,порошок стиральный 450 г — 55 рублей,шампунь 250 мл — 80 рублей,зубная паста 50 мл — 35 рублей,туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,спички 1 кор. — 2 рубля.Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях города ЛуганскаАИ 92 — 48,5 рублей за 1 л,АИ 95 — 50 рублей за 1 л,ДТ — 54 рубля за 1 л,газ (пропан-бутан/метан) — 35/19 рублей за 1 л.Экономика - Сегодня, 11:32 422

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