Стали известны реальные цены на продукты и товары первой необходимости в Луганске
Информацию о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска по состоянию на 25 января предоставила пресс-служба городской администрации.
Мониторинг цен в Луганске по состоянию на 25 января
Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 18 рублей,
картофель 1 кг — 53 рубля,
морковь 1 кг — 45 рублей,
капуста 1 кг — 58 рублей,
лук 1 кг — 28 рублей,
свекла 1 кг — 43 рубля,
соль 1 кг — 14 рублей,
молоко 1 л — 65 рублей,
мука пшеничная в/с 1 кг — 23 рубля,
мясо птицы (тушка) 1 кг — 179 рублей,
свинина 1 кг — 380 рублей,
говядина 1 кг — 400 рублей,
сало свежее 1 кг — 300 рублей,
сахар-песок 1 кг — 57 рублей,
рис 1 кг — 65 рублей,
крупа гречневая 1 кг — 120 рублей,
крупа манная 1 кг — 30 рублей,
макаронные изделия 1 кг — 37 рублей,
яйцо куриное 1 десяток — 67 рублей,
масло подсолнечное 1 литр — 140 рублей,
масло сливочное 1 кг — 470 рублей,
чай 100 г — 67 рублей,
мыло туалетное 100 г — 26 рублей,
мыло хозяйственное 100 г — 18 рублей,
порошок стиральный 450 г — 55 рублей,
шампунь 250 мл — 80 рублей,
зубная паста 50 мл — 35 рублей,
туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,
спички 1 кор. — 2 рубля.
Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях города Луганска
АИ 92 — 48,5 рублей за 1 л,
АИ 95 — 50 рублей за 1 л,
ДТ — 54 рубля за 1 л,
газ (пропан-бутан/метан) — 35/19 рублей за 1 л.
Экономика - Сегодня, 11:32 422
Мониторинг цен в Луганске по состоянию на 25 января
Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 18 рублей,
картофель 1 кг — 53 рубля,
морковь 1 кг — 45 рублей,
капуста 1 кг — 58 рублей,
лук 1 кг — 28 рублей,
свекла 1 кг — 43 рубля,
соль 1 кг — 14 рублей,
молоко 1 л — 65 рублей,
мука пшеничная в/с 1 кг — 23 рубля,
мясо птицы (тушка) 1 кг — 179 рублей,
свинина 1 кг — 380 рублей,
говядина 1 кг — 400 рублей,
сало свежее 1 кг — 300 рублей,
сахар-песок 1 кг — 57 рублей,
рис 1 кг — 65 рублей,
крупа гречневая 1 кг — 120 рублей,
крупа манная 1 кг — 30 рублей,
макаронные изделия 1 кг — 37 рублей,
яйцо куриное 1 десяток — 67 рублей,
масло подсолнечное 1 литр — 140 рублей,
масло сливочное 1 кг — 470 рублей,
чай 100 г — 67 рублей,
мыло туалетное 100 г — 26 рублей,
мыло хозяйственное 100 г — 18 рублей,
порошок стиральный 450 г — 55 рублей,
шампунь 250 мл — 80 рублей,
зубная паста 50 мл — 35 рублей,
туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,
спички 1 кор. — 2 рубля.
Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях города Луганска
АИ 92 — 48,5 рублей за 1 л,
АИ 95 — 50 рублей за 1 л,
ДТ — 54 рубля за 1 л,
газ (пропан-бутан/метан) — 35/19 рублей за 1 л.
Экономика - Сегодня, 11:32 422
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