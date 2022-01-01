Пенсионный фонд разъяснит особенности пенсионного обеспечения луганчан
Управление ПФ в Жовтневом районе 27 января проведет горячую линию
Горячая линия пройдет в управлении Пенсионного фонда (ПФ) в Жовтневом районе Луганска 27 января. Об этом сообщили в районном представительстве.
«27 января 2022 года с 9.00 до 10.00 заместитель начальника управления ПФ в Жовтневом районе города Солодова Марина Анатольевна проведет прямую горячую телефонную линию на тему «Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону: (0642) 49-52-82.
Управление ПФ в Каменнобродском районе проведет 27 января горячую линию
Управление ПФ в Каменнобродском районе Луганска проведет 27 января горячую телефонную линию. Об этом сообщили в районном представительстве фонда.
«С целью правового просвещения и повышения уровня правовой культуры граждан 27 января 2022 года начальник управления Пенсионного фонда в Каменнобродском районе Луганска Виктория Леонидовна Коваленко проведет прямую горячую телефонную линию на тему «Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 93-71-83.
ПФ в Артемовском районе 28 января проведет горячую линию
Горячая линия управления Пенсионного фонда (ПФ) Республики в Артемовском районе Луганска на тему учета страхового стажа при определении размера пенсии будет проведена 28 января. Об этом сообщили в районном представительстве фонда.
«28 января 2022 года с 10.00 до 12.00 начальник отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей Пенсионного фонда в Артемовском районе города Луганска Рудь Нонна Викторовна проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Учет страхового стажа при определении размера пенсии. Возможность дополнения недостающего страхового стажа путем добровольного участия в общеобязательном Государственном пенсионном страховании и осуществления доплаты до суммы страховых взносов не меньше размера минимального страхового взноса», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону: (0642) 59-90-84. Школа выживания - Сегодня, 13:09 97
Горячая линия пройдет в управлении Пенсионного фонда (ПФ) в Жовтневом районе Луганска 27 января. Об этом сообщили в районном представительстве.
«27 января 2022 года с 9.00 до 10.00 заместитель начальника управления ПФ в Жовтневом районе города Солодова Марина Анатольевна проведет прямую горячую телефонную линию на тему «Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону: (0642) 49-52-82.
Управление ПФ в Каменнобродском районе проведет 27 января горячую линию
Управление ПФ в Каменнобродском районе Луганска проведет 27 января горячую телефонную линию. Об этом сообщили в районном представительстве фонда.
«С целью правового просвещения и повышения уровня правовой культуры граждан 27 января 2022 года начальник управления Пенсионного фонда в Каменнобродском районе Луганска Виктория Леонидовна Коваленко проведет прямую горячую телефонную линию на тему «Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 93-71-83.
ПФ в Артемовском районе 28 января проведет горячую линию
Горячая линия управления Пенсионного фонда (ПФ) Республики в Артемовском районе Луганска на тему учета страхового стажа при определении размера пенсии будет проведена 28 января. Об этом сообщили в районном представительстве фонда.
«28 января 2022 года с 10.00 до 12.00 начальник отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей Пенсионного фонда в Артемовском районе города Луганска Рудь Нонна Викторовна проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Учет страхового стажа при определении размера пенсии. Возможность дополнения недостающего страхового стажа путем добровольного участия в общеобязательном Государственном пенсионном страховании и осуществления доплаты до суммы страховых взносов не меньше размера минимального страхового взноса», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону: (0642) 59-90-84. Школа выживания - Сегодня, 13:09 97
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