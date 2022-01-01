Террорист Навальный
Навального и его подельников внесли в список террористов и экстремистов.
Российские власти внесли оппозиционера Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов. Одновременно с ним в список попали его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаввединов и Вячеслав Гимади.
Теперь банки должны заморозить их средства и приостановить обслуживание.
Ранее в список были включены соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов.
В июне прошлого года суд признал экстремистскими и запретил структуры Навального, после чего многие его сторонники были вынуждены уехать за границу из-за рисков уголовного преследования.
https://www.bbc.com/russian/ne... - цинк
Судя по всему двушечкой Алексей не отделается и к заглавной картинке могут например добавить нолик.
Само собой, теперь любые связи с Навальным, при известном желании Кровавой Гэбни, могут приравниваться к пособничеству террористической и экстремистской деятельности.
Собственно, если бы не злосчастная история с "отравлением", то Навальный с высочайшего благоволения и дальше бы изображал лидера либеральной оппозиции и спускал пар в свисток. Ну а так, проект закрыт и зачищен. Никаких легальных возможностей для возобновления его деятельности в РФ не осталось.
Сolonel Сassad
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