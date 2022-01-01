Террорист Навальный

Навального и его подельников внесли в список террористов и экстремистов.Российские власти внесли оппозиционера Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов. Одновременно с ним в список попали его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаввединов и Вячеслав Гимади.Теперь банки должны заморозить их средства и приостановить обслуживание.Ранее в список были включены соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов.В июне прошлого года суд признал экстремистскими и запретил структуры Навального, после чего многие его сторонники были вынуждены уехать за границу из-за рисков уголовного преследования.https://www.bbc.com/russian/ne... - цинкСудя по всему двушечкой Алексей не отделается и к заглавной картинке могут например добавить нолик.Само собой, теперь любые связи с Навальным, при известном желании Кровавой Гэбни, могут приравниваться к пособничеству террористической и экстремистской деятельности.Собственно, если бы не злосчастная история с "отравлением", то Навальный с высочайшего благоволения и дальше бы изображал лидера либеральной оппозиции и спускал пар в свисток. Ну а так, проект закрыт и зачищен. Никаких легальных возможностей для возобновления его деятельности в РФ не осталось.Сolonel Сassad