Украина отказалась от открытия КПВВ в Золотом, но согласна открыть пункт пропуска в Счастье?



По словам Ковшарь, «в вопросе открытия новых пунктов пропуска представитель Украины настаивал на отказе от одновременного открытия двух пунктов пропуска в ЛНР, о чем договорились ещё в 11 марта 2020 года, мотивируя тем, что по КПВВ «Первомайск-Золотое» существуют некие «проблемы согласования».

(По словам Ковшарь, не совсем понятно, что конкретно предлагала украинская сторона: отказаться от одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье, в связи с проблемами на участке у Золотого, но открыть пункт пропуска у Счастья? — Ред.)

Как утверждает Ковшарь, эти проблемы созданы самой украинской стороной: отказом от согласования технических параметров работы пунктов пропуска и разрушенным механизмом взаимных гарантий безопасности из-за захвата ВСУ наблюдателя луганского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ковшарь также заявила о достигнутой сторонами договоренности, что на следующем заседании будет организовано предметное обсуждение технических параметров работы, в том числе подтверждения ранее достигнутых договоренностей.

«Параллельно с этим должны быть решены вопросы восстановления механизма взаимных гарантий, что является необходимым условием работы пунктов пропуска», — подчеркнула пресс-секретарь луганской делегации. Новости Региона - Сегодня, 14:15 261 Закончилось онлайн заседание участников рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь луганской делегации в ТКГ Мария Ковшарь.По словам Ковшарь, «в вопросе открытия новых пунктов пропуска представитель Украины настаивал на отказе от одновременного открытия двух пунктов пропуска в ЛНР, о чем договорились ещё в 11 марта 2020 года, мотивируя тем, что по КПВВ «Первомайск-Золотое» существуют некие «проблемы согласования».(По словам Ковшарь, не совсем понятно, что конкретно предлагала украинская сторона: отказаться от одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье, в связи с проблемами на участке у Золотого, но открыть пункт пропуска у Счастья? — Ред.)Как утверждает Ковшарь, эти проблемы созданы самой украинской стороной: отказом от согласования технических параметров работы пунктов пропуска и разрушенным механизмом взаимных гарантий безопасности из-за захвата ВСУ наблюдателя луганского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ковшарь также заявила о достигнутой сторонами договоренности, что на следующем заседании будет организовано предметное обсуждение технических параметров работы, в том числе подтверждения ранее достигнутых договоренностей.«Параллельно с этим должны быть решены вопросы восстановления механизма взаимных гарантий, что является необходимым условием работы пунктов пропуска», — подчеркнула пресс-секретарь луганской делегации. Новости Региона - Сегодня, 14:15 261

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