Жители Луганска теперь могут взять кредит в Госбанке и получить уникальную банковскую карту
В Луганске пресс-служба Госбанка опубликовала условия кредитования для физических лиц.
«Государственный банк с 1 июня 2020 года запустил программу кредитования для физических лиц. Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации или на госпредприятии ЛНР», — говорится в сообщении.
В финучреждении уточнили, что для оформления кредитной карты «клиенту необходимо предъявить следующие документы: паспорт ЛНР, идентификационный код плательщика налогов ЛНР, а также иметь регистрацию места жительства на территории ЛНР».
В Госбанке отметили, что кредитная карта имеет ряд преимуществ, в числе которых:
оформление без залога и поручителей;
установление кредитного лимита на отдельную карту;
срок кредитования составляет 12 месяцев;
ежемесячное обслуживание карты — 0 %;
процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 2,5% в месяц;
сумма кредитного лимита составляет от 50% до 100% от среднемесячного дохода;
безналичная оплата в торговых сетях кредитной картой производится без комиссии;
безналичная оплата в системе «Клиент-банк» и терминалах самообслуживания производится без комиссии;
минимальная сумма ежемесячного платежа списывается автоматически при поступлении заработной платы (без посещения банка).
Более детальную информацию можно получить в ближайшем отделении Госбанка ЛНР, на официальном сайте финучреждения или по телефонам: (072) 101 22 22, (0642) 35 26 21.
Ранее Государственный банк запустил программу кредитования для сотрудников бюджетных организаций.
В сентябре 2021 года Госбанк увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях.
Экономика - Сегодня, 14:00 266
«Государственный банк с 1 июня 2020 года запустил программу кредитования для физических лиц. Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации или на госпредприятии ЛНР», — говорится в сообщении.
В финучреждении уточнили, что для оформления кредитной карты «клиенту необходимо предъявить следующие документы: паспорт ЛНР, идентификационный код плательщика налогов ЛНР, а также иметь регистрацию места жительства на территории ЛНР».
В Госбанке отметили, что кредитная карта имеет ряд преимуществ, в числе которых:
оформление без залога и поручителей;
установление кредитного лимита на отдельную карту;
срок кредитования составляет 12 месяцев;
ежемесячное обслуживание карты — 0 %;
процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 2,5% в месяц;
сумма кредитного лимита составляет от 50% до 100% от среднемесячного дохода;
безналичная оплата в торговых сетях кредитной картой производится без комиссии;
безналичная оплата в системе «Клиент-банк» и терминалах самообслуживания производится без комиссии;
минимальная сумма ежемесячного платежа списывается автоматически при поступлении заработной платы (без посещения банка).
Более детальную информацию можно получить в ближайшем отделении Госбанка ЛНР, на официальном сайте финучреждения или по телефонам: (072) 101 22 22, (0642) 35 26 21.
Ранее Государственный банк запустил программу кредитования для сотрудников бюджетных организаций.
В сентябре 2021 года Госбанк увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях.
Экономика - Сегодня, 14:00 266
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