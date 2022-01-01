Жители Луганска теперь могут взять кредит в Госбанке и получить уникальную банковскую карту



«Государственный банк с 1 июня 2020 года запустил программу кредитования для физических лиц. Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации или на госпредприятии ЛНР», — говорится в сообщении.

В финучреждении уточнили, что для оформления кредитной карты «клиенту необходимо предъявить следующие документы: паспорт ЛНР, идентификационный код плательщика налогов ЛНР, а также иметь регистрацию места жительства на территории ЛНР».



В Госбанке отметили, что кредитная карта имеет ряд преимуществ, в числе которых:

оформление без залога и поручителей;

установление кредитного лимита на отдельную карту;

срок кредитования составляет 12 месяцев;

ежемесячное обслуживание карты — 0 %;

процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 2,5% в месяц;

сумма кредитного лимита составляет от 50% до 100% от среднемесячного дохода;

безналичная оплата в торговых сетях кредитной картой производится без комиссии;

безналичная оплата в системе «Клиент-банк» и терминалах самообслуживания производится без комиссии;

минимальная сумма ежемесячного платежа списывается автоматически при поступлении заработной платы (без посещения банка).

Более детальную информацию можно получить в ближайшем отделении Госбанка ЛНР, на официальном сайте финучреждения или по телефонам: (072) 101 22 22, (0642) 35 26 21.

Ранее Государственный банк запустил программу кредитования для сотрудников бюджетных организаций.

В сентябре 2021 года Госбанк увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях.

Экономика - Сегодня, 14:00 266 В Луганске пресс-служба Госбанка опубликовала условия кредитования для физических лиц.«Государственный банк с 1 июня 2020 года запустил программу кредитования для физических лиц. Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации или на госпредприятии ЛНР», — говорится в сообщении.В финучреждении уточнили, что для оформления кредитной карты «клиенту необходимо предъявить следующие документы: паспорт ЛНР, идентификационный код плательщика налогов ЛНР, а также иметь регистрацию места жительства на территории ЛНР».В Госбанке отметили, что кредитная карта имеет ряд преимуществ, в числе которых:оформление без залога и поручителей;установление кредитного лимита на отдельную карту;срок кредитования составляет 12 месяцев;ежемесячное обслуживание карты — 0 %;процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 2,5% в месяц;сумма кредитного лимита составляет от 50% до 100% от среднемесячного дохода;безналичная оплата в торговых сетях кредитной картой производится без комиссии;безналичная оплата в системе «Клиент-банк» и терминалах самообслуживания производится без комиссии;минимальная сумма ежемесячного платежа списывается автоматически при поступлении заработной платы (без посещения банка).Более детальную информацию можно получить в ближайшем отделении Госбанка ЛНР, на официальном сайте финучреждения или по телефонам: (072) 101 22 22, (0642) 35 26 21.Ранее Государственный банк запустил программу кредитования для сотрудников бюджетных организаций.В сентябре 2021 года Госбанк увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях.Экономика - Сегодня, 14:00 266

Метки: {keywords}