Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Завтра в Луганске опять снег, гололед и туман. Температура днем до 6 градусов мороза

bot Сегодня, 16:450Новости
Завтра в Луганске опять снег, гололед и туман. Температура днем до 6 градусов мороза
Синоптики прогнозируют 26 января в Луганске туман и гололедные отложения. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.

«Облачно. Местами слабый снег. Местами туман, гололедные отложения. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный до 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов ниже нуля, днем — 1-6ºС мороза. Погода в Луганске - Сегодня, 15:14 109

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: