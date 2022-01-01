Завтра в Луганске опять снег, гололед и туман. Температура днем до 6 градусов мороза
Синоптики прогнозируют 26 января в Луганске туман и гололедные отложения. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.
«Облачно. Местами слабый снег. Местами туман, гололедные отложения. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный до 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов ниже нуля, днем — 1-6ºС мороза. Погода в Луганске - Сегодня, 15:14 109
«Облачно. Местами слабый снег. Местами туман, гололедные отложения. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный до 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов ниже нуля, днем — 1-6ºС мороза. Погода в Луганске - Сегодня, 15:14 109
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