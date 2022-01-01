Луганчане, оплачивая счет за содержание дома и придомовой территории, фактически оплачивают 14 разных тарифов
Специалисты ГКП «Центрожилком» уже приступили к реализации планов текущих ремонтов в новом году, включающего в себя разные виды работ рассказал директор ГКП «Центрожилком» Александр Фогель. Как отметил Фогель, этот график еще формируется, но на сегодняшний день в него уже внесены 55 адресов.
Кроме этого, специалисты предприятия уже приступили к работам, которые выполняются согласно установленным графикам.
К таким работам относятся следующие услуги:
дезинсекция, дератизация (согласно графику, но не реже 2 раз в год);
обслуживание дымовых и вентиляционных каналов (1-2 раза в год согласно графику);
техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при наличии) (согласно установленному графику);
текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов (согласно установленному графику).
Так же Фогель объяснил, что луганчане оплачивая услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорой, фактически оплачивают отдельные 14 тарифов обязательных услуг.
СТРУКТУРА ТАРИФОВ СОСТАВЛЯЕТ 14 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВ, СООРУЖЕНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
уборка придомовой территории (подметание территории, сбор и транспортировка мусора в установленное место, покос травы, уборка газонов, очистка урн от мусора, уборка листьев в осенний период, уборка мусороприемных камер (при наличии), погрузка мусора на транспортное средство или в емкость, уборка снега, посыпка части придомовой территории, предназначенной для прохода, противогололедными смесями);
уборка подвалов, технических этажей и кровли;
техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;
эксплуатация диспетчерских систем связи;
техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации;
техническое обслуживание внутридомовых систем централизовалного отопления;
техническое обслуживание внутридомовых систем горячего водоснабжения;
дератизация;
дезинсекция;
техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при наличии);
текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов;
обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;
освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды;
энергоснабжение лифтов.
Таким образом оплатив в платежке услуги по содержанию дома, луганчане могут требовать выполнения всех этих 14 услуг. Удобный город - Сегодня, 15:00 225
Кроме этого, специалисты предприятия уже приступили к работам, которые выполняются согласно установленным графикам.
К таким работам относятся следующие услуги:
дезинсекция, дератизация (согласно графику, но не реже 2 раз в год);
обслуживание дымовых и вентиляционных каналов (1-2 раза в год согласно графику);
техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при наличии) (согласно установленному графику);
текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов (согласно установленному графику).
Так же Фогель объяснил, что луганчане оплачивая услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорой, фактически оплачивают отдельные 14 тарифов обязательных услуг.
СТРУКТУРА ТАРИФОВ СОСТАВЛЯЕТ 14 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВ, СООРУЖЕНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
уборка придомовой территории (подметание территории, сбор и транспортировка мусора в установленное место, покос травы, уборка газонов, очистка урн от мусора, уборка листьев в осенний период, уборка мусороприемных камер (при наличии), погрузка мусора на транспортное средство или в емкость, уборка снега, посыпка части придомовой территории, предназначенной для прохода, противогололедными смесями);
уборка подвалов, технических этажей и кровли;
техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;
эксплуатация диспетчерских систем связи;
техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации;
техническое обслуживание внутридомовых систем централизовалного отопления;
техническое обслуживание внутридомовых систем горячего водоснабжения;
дератизация;
дезинсекция;
техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при наличии);
текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов;
обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;
освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды;
энергоснабжение лифтов.
Таким образом оплатив в платежке услуги по содержанию дома, луганчане могут требовать выполнения всех этих 14 услуг. Удобный город - Сегодня, 15:00 225
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